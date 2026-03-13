POR: ANA LUISA GARCÍA

Legisladores caros, bajo la lupa presidencial

Nuestro país, a raíz de los gobiernos civiles, predominaron los presidentes del ramo de humanidades, esta es la primera vez que una científica con preponderancia en el conocimiento de las matemáticas, conduce las riendas de México. Así es como la jefa del Poder Ejecutivo ya visualizó que los Congresos locales son auténticos reinados, con decisiones presupuestarias absolutas, que les permite asignar recursos a su libre albedrío; en esas condiciones, la presidenta Claudia Sheinbaum ya tiene bajo la lupa los ejercicios y costos por diputados en cada entidad, detectando una diferencia abismal entre unos y otros.

Cierto que hay zonas caras, pero las discrepancias de lo que cuesta un diputado local en un estado y en otro, es enorme, y no precisamente por estar en la zona norte del país donde se supone que es más cara la vida. Algunas entidades están dentro de lo razonable, pero en otras es exagerado el gasto que genera el poder Legislativo.

En Tamaulipas el Congreso local dispone de un presupuesto de 310 millones 19, 670 pesos anuales y sus diputados, que son 36, catorce de ellos plurinominales y veintidós por voto popular en igual número de distritos, cuestan 8 millones 611 mil 657 pesos con 50 centavos cada uno. No es que cada legislador se lleve esa suma a su cartera; se refiere, a que todos los gastos de operación para que ellos den resultados, como es luz, agua, teléfono, secretarias, auxiliares, impresoras, papelería, entre otros, suman esa cantidad.

Esta y todas las cifras que manejamos aquí fueron dadas a conocer en La Mañanera, de los datos ahí expuestos se desprende, que el más caro de los estados es el de Sinaloa, su costo por diputado asciende a 9 millones 945,337 con 10 centavos y su presupuesto total local anual es de 397 millones 800 mil pesos.

Hay otros aspectos interesantes en lo que se refiere el número de diputados porque por ejemplo Michoacán con 4 millones 748,846 habitantes tiene 40 diputados; México con 16 millones 992,418 pobladores tiene 75 diputados locales; el estado de México tiene 66 diputados locales; Guerrero tiene 46 y Michoacán tiene 40.

En el caso de Veracruz, un estado muy “desparramado” con 212 municipios, cuenta con 50 diputados locales y su población es de 8 millones 62,579 y dispone de un presupuesto de 843 millones 723,0020 pesos para sostener el Poder Legislativo, uno de los más caros del país, el costo por legislador es de 16 millones 874 mil 460 pesos cada uno.

Los estados que tienen costos similares a Veracruz, son Durango, Tlaxcala y Guanajuato con 16 millones y pico por diputado, casi el doble que los de Tamaulipas, esas incongruencias numéricas han merecido la atención de la presidenta Sheinbaum, y obviamente requiere explicaciones, no políticas, sino numéricas.

Arriba de estos 3 estados hay otros que presentan cantidades superiores, estamos hablando del costo por diputado; es el caso de Querétaro con 17 millones y pico, Guerrero también con casi 18 millones de pesos y Quintana Roo con 21 millones 455 mil 125 pesos, esas cantidades que discrepan, tendrán que presentar muy buenos argumentos para justificar los ejercicios, explicar porque cuesta más legislar en una entidad que en otra.

UNIVERSITARIOS PARTICIPARÁN EN OLIMPIADA NAL. DE QUÍMICA.- El rectorado de Dámaso Anaya Alvarado, se distingue por impulsar acciones orientadas al conocimiento científico y al desarrollo de talentos, para lo cual promueve oportunidades, para que sus estudiantes participen en escenarios académicos que contribuyan a su formación y crecimiento profesional.

En esa consideración, es que tres estudiantes de bachillerato de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso (UAMVH), lograron los primeros lugares de la Etapa Regional de la XXXV Olimpiada Nacional de Química, lo cual les asegura integrar la selección que representará a Tamaulipas en la etapa nacional de este importante certamen, que tendrá lugar en abril de este año, en Hermosillo, Sonora.

Quienes demostraron su excelencia académica y que ahora representarán a Tamaulipas, son, Máximo Alexander Castillo Guzmán, con el primer lugar; José Ángel Escobedo Cantú, en segundo lugar y la tercera posición fue para Luis Jaime Escamilla Aguilar, estudiante de cuarto semestre. Ellos compitieron con otros estudiantes, un total de 137 de nivel medio superior, que representaron a 26 planteles educativos del estado.