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Pese al nulo apoyo de la federación agricultores de la zona de riego confían que tendrán una buena cosecha: Mario Alberto Cruz Ochoa

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”Pese a que por parte de la federación se tiene un nulo apoyo los compañeros agricultores de la zona de riego de nuestro municipio, hay confianza que habrán de tener una buena cosecha en este periodo temprano”.

Mario Alberto Cruz Ochoa, dirigente del Comité Municipal de la CNC es quien así se expresó, indicando asimismo, el optimismo de sus compañeros, con todo y que ya es costumbre que se les pagan sus toneladas de maíz a precios muy  bajos, esperando que este año pueda ser diferente la situación cuando se lleguen los tiempos de las trillas.

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