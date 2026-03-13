Por: Raúl Terrazas Barraza

Lleva Villegas Cuarto Informe

En base al Artículo 91 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, en el cual se mandata que el Gobernador de la entidad deberá presentar por escrito el Informe Anual del estado que guarda la administración a su cargo, es que, este viernes a las 11 de la mañana, el secretario General de Gobierno, licenciado Héctor Joel Villegas González, en representación del Doctor Américo Villarreal Anaya, acude a la sesión pública y solemne para entregar el Cuarto Informe.

La Mesa Directiva del Congreso del Estado que tiene a su cargo el Diputado nuevoladerense, Sergio Ojeda Castillo, había citado con anticipación a la sesión solemne, de manera que, se considera que estarán presentes todas y todos los Legisladores, en el entendido de que, está previsto un evento público en el cual el titular del Poder Ejecutivo detallará los avances en todas las acciones que tiene comprometida su administración a través del Plan Estatal de Desarrollo,

De acuerdo con la información del Gobierno del Estado, el documento a entregar por el secretario General de Gobierno, contiene el recuento de las acciones de política pública, y programas como el de obras públicas, de bienestar o aquellos que están enfocados a mejorar las condiciones sociales y económicas de los habitantes, con el sello distintivo del humanismo y la orientación al bienestar de las familias.

Respecto al informe que el doctor Villarreal Anaya presentará al pueblo de Tamaulipas, está previsto para el lunes 23 de marzo al filo del mediodía, en el Polyforum del Parque Bicentenario, hasta el cual llegarán representantes de la sociedad civil, Legisladoras y legisladores Federales y locales, presidentas y presidentes municipales, dirigentes de cámaras empresariales y desde luego Gobernadores y Gobernadora de otras entidades del país.

Por demás esta decir que la dupla de Legisladores formada por Ojeda Castillo y el presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera, han preparado a conciencia el evento de entrega del Cuarto Informe de Gobierno, ya que, para ellos representa la oportunidad de estar en el foco con mayor intensidad para la política, si se considera que ambos están listos para decir sí, a las candidaturas para las alcaldías de sus municipios, Nuevo Laredo y Reynosa, de manera respectiva.

Respecto a que sea el secretario General de Gobierno quien acuda a la sesión Pública y Solemne de entrega del documento físico sobre el estado que guarda la administración pública de Tamaulipas, está dentro de sus atribuciones y en las del Gobernador que ese sea el procedimiento, porque se cumple a cabalidad la obligación prevista en el Artículo 91 de la Constitución de Tamaulipas.

Como también está dentro de las responsabilidades de las y los Legisladores, los de la 66, acordarán en sesiones ordinarias subsecuentes la forma en que se llevará a cabo la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, esto es que, desarrollarán una agenda mediante la cual se programarán comparecencias de las y los secretarios del Gabinete Estatal a fin de que amplíen o aporten información sobre las observaciones que surjan de la lectura del texto que lleven a cabo quienes integran el Congreso de Tamaulipas.

Por lo regular, las comparecencias suceden dos semanas después de que el documento del Informe es entregado en la sesión Pública y Solemne, así que, podría pensarse que, antes de que concluya el mes de marzo puedan llevarse a cabo algunas comparecencias y que, hasta después del período de vacaciones de Semana Santa se complete el programa que se defina desde la Junta de Gobierno de la Legislatura.

También pudiera ser que, las comparecencias se realicen hasta el mes de abril, todo dependerá de la carga de trabajo y desde luego, los deseos que tengan las y los Legisladores de tomarse las vacaciones de esta época del año.

En virtud de la presencia de Villegas González en el Congreso del Estado para entregar el documento que contiene el IV Informe de Gobierno, es que, habrá cupo lleno en el Palacio Legislativo, dado que, se trata del cumplimiento del compromiso establecido en la Constitución.