Fortalece Gobierno de Tamaulipas programas de salud e infraestructura hospitalaria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 13 de 2026.- Tamaulipas destaca por ser el único estado sin la presencia de casos de sarampión, dijo el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, al señalar que gracias a la coordinación de todo el sector, se realizaron los cercos epidemiológicos y vacunales correspondientes para mantener la contención de este padecimiento.

Informó que luego de la meta establecida por la federación de aplicar más de 575 mil vacunas en 10 semanas, a la fecha se tiene un avance del 50 por ciento, que con el apoyo invaluable del personal de salud y los medios de comunicación, actualmente somos el único estado que se mantiene sin este padecimiento, pero exhortó a no bajar la guardia ya que viene el periodo vacacional y somos un estado de tránsito para los visitantes al Mundial.

Fue en entrevista para los medios de comunicación que el titular de Salud destacó que, luego de ocupar el lugar número 3 por los casos de dengue registrados en el 2024, actualmente ocupamos el lugar número 26 a nivel nacional y para ello, el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya invirtió 116 millones de pesos para la compra de equipo nuevo de fumigación, reparación de 70 máquinas, la compra de vehículos para la fumigación y con el apoyo de la Secretaría de Bienestar se hicieron contrataciones de personal para las tareas de combate al dengue.

“En el dengue podemos decir que tuvimos un impacto positivo del 76 por ciento, podríamos mencionar que el problema al que nos enfrentábamos eran las llantas abandonadas, para lo cual se invirtió en una máquina destructora que ahorita se encuentra en Matamoros y ya se ha trabajado en varios municipios en la recolección y destrucción de las llantas, lo que nos ha ayudado de manera importante a prevenir este padecimiento”, mencionó Hernández Navarro.

Al ser cuestionado sobre el surtimiento de los medicamentos en las unidades de salud, señaló que se tiene una cobertura del 85 por ciento en los medicamentos de vida como los trombolíticos, que son los que se aplican a quienes presentan infartos y se pueden utilizar hasta en un hospital pequeño para salvar la vida del paciente; medicamentos para terapia intensiva y para padecimientos de enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión, etcétera; y agregó que fue en el mes de noviembre del 2025 que se destinaron 76 millones de pesos para la compra de medicamento oncológico para cubrir el 100 por ciento de surtimiento.

También mencionó que el gobernador Américo Villarreal Anaya dio la instrucción para formar “redes de atención”, que bajo la nueva política de salud interconectan todos los hospitales para atender las emergencias como son las obstétricas, que de 33 que se registraban, bajamos a 10. Y bajo el programa Código Infarto, este tipo de eventos médicos han disminuido hasta en un 50 por ciento, así como otras emergencias, que aunque no hay una unidad con toda la infraestructura, se manejan protocolos de atención para el traslado de los pacientes a la unidad donde se cuente con lo que necesita el paciente, incluyendo los derechohabientes del Seguro Social e ISSSTE.

Por último, Vicente Joel Hernández Navarro trató el tema de la infraestructura en salud y señaló que en esta administración se han invertido más de 4 mil 300 millones de pesos, los cuales se destinaron para concluir el hospital de Madero que había quedado a medias, abandonado y con un déficit estructural, así como el hospital del ISSSTE que es enorme y cuenta con alrededor de 150 camas; también se invierte en un acelerador lineal para el centro oncológico de esta ciudad, entre otros beneficios para la población.