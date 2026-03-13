Formaliza Tamaulipas concertación de recursos federales para fortalecer la seguridad pública en 2026

Ciudad de México.- Marzo 13 de 2026 .- Por instrucciones del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas, Willy Zúñiga Castillo, sostuvo una reunión de trabajo en las instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) con el Mtro. Alí López Castellanos, director general de Vinculación y Seguimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el marco de la aplicación de los Fondos de Ayuda Federal para la Seguridad Pública (FASP) y del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), correspondientes al ejercicio fiscal 2026, se llevó a cabo el acto formal de concertación de estos recursos federales con personal del SESNSP, con lo cual se da inicio al ejercicio y aplicación de dichos fondos en el estado de Tamaulipas.

Como resultado de esta concertación, se autorizó para el estado de Tamaulipas un monto total de recursos federales distribuidos de la siguiente manera. FASP: $426,933,117.50 FOFISP: $64,966,388.80. Estos recursos estarán destinados a fortalecer las capacidades operativas e institucionales de diversas dependencias estatales, entre las que se encuentran la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía General de Justicia (FGJ), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP) y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV).

Entre los principales rubros de inversión se contemplan la adquisición de vehículos blindados, arrendamiento automotriz, equipamiento tecnológico, insumos de laboratorio y otros recursos estratégicos orientados a mejorar las labores de seguridad, investigación y atención a la ciudadanía.

Cabe destacar que el monto concertado para 2026 representa un incremento aproximado del 3 por ciento, equivalente a cerca de 13 millones de pesos, en comparación con los recursos asignados durante el ejercicio fiscal 2025, lo que permitirá continuar fortaleciendo las instituciones de seguridad pública en beneficio de la población tamaulipeca.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con la Federación para consolidar instituciones de seguridad más sólidas, eficientes y al servicio de la ciudadanía, contribuyendo así a la construcción de un estado más seguro y en paz.