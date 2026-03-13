EN OPINION DE

Fernando Infante Hernández

Dicen que “no por mucho madrugar amanece más temprano”…Otros dicen que “al que madruga DIOS le ayuda”…Estos dichos como aplican en la vida diaria de la gente de igual manera para otros, son realmente, intrascendentes…De igual manera se aplican en los escabrosos terrenos de la política municipal…Al que madruga DIOS le ayuda aplica por decir en el caso del ex alcalde HABIEL MEDINA FLORES quien en su tiempo le tomó ventaja al entonces poderoso PRI con casi un año de diferencia recorriendo el municipio y que fue precisamente la diferencia de tiempo en campaña que tenía sobre LUPE GAMEZ es lo que finalmente marcó el destino de la campaña con una ventaja que fue mínima…Si LUPE hubiera sido designado como candidato quizás unos quince días antes es probable que el resultado electoral hubiera sido a su favor…Ahí aplica el dicho de que al que madruga DIOS le ayuda… Igual de cierto es que a no pocos aspirantes a la candidatura a la alcaldía les han mochado la cabeza en lo político por enseñar sus cartas antes de tiempo y es ahí donde se ajusta el dicho de que “no por mucho madrugar amanece más temprano”…Entonces con semejantes antecedentes el mundo político marsoteño está a la expectativa en cuanto a cómo le va a ir a los que andan de adelantados con todo y que “no por mucho madrugar amanece más temprano”….O bien en un tiempo no muy distante vamos a ser testigos si les dio o no resultado la estrategia de haber madrugado antes que los demás…Antes de que se me olvide hay nueva jefa de comunicación social en la administración marsoteña, cuya responsabilidad recayó en la joven Alejandra Espino Castillo quien ahora tiene bajo su responsabilidad el delicado tema de la imagen de la alcaldesa GLYNNIS, cuyo tema debe conocer muy bien ya que viene colaborando en esta misma área casi desde que inició la actual administración marsoteña…Por otra parte, la alcaldesa GLYNNIS dio a conocer que en La Pesca se tiene ya un 90 por ciento de la reservación hotelera rumbo a las vacaciones de esta Semana Santa 2026..…Así lo destacó durante la conferencia que ante los medios locales y foráneos encabezó el pasado martes en el hotel Los Generales de esta cabecera municipal en compañía del secretario de turismo en Tamaulipas…En el ITEA a cargo de LUIS FELIPE RODRIGUEZ POSADA se sigue trabajando a todo lo que da en el tema de la alfabetización y el combate al rezago educativo y por ello es que el pasado martes entregaron siete certificados de estudios a adultos de este municipio…Ante la presencia del Secretario del Ayuntamiento SERGIO RUIZ BALANDRANO como el titular de regionales de la educación, CLAUDIO REYNA GARCIA se llevó a cabo la graduación de dos alumnos de primaria como también cinco de secundaria…La ceremonia se llevó a cabo en las propias instalaciones de esta dependencia educativa de los adultos de nuestro municipio…En la Delegación Estatal de la SEBIEN a cargo del Prof. RAÚL RAMIREZ MIRELES siguen trabajando a todo lo que da en el tema de la elaboración del nuevo censo o padrón de beneficiarios de las despensas que se entregan por parte del gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA…Así me lo comentó el propio funcionario estatal quien resaltó que se trabaja de acuerdo a las instrucciones que se les hacen llegar por parte de la Secretaria, SILVIA CASAS GONZALEZ…Ya somos más de 20 mil los habitantes de la zona urbana de Soto la Marina de acuerdo al último censo realizado por parte de personal del INEGI…Es decir ya no somos un simple pueblito…La mancha urbana crece de manera rápida y a pasos agigantados de ahí que por lógica, crezca la demanda de más servicios básicos…Normal en una comunidad en franco crecimiento…Por la salida a La Pesca y rumbo a Matamoros podemos ver que el crecimiento urbano es importante…Soto la Marina tiene una ubicación envidiable pues somos la entrada al mar y nos conectamos con la unión americana hacia el norte y con el sur del país…Tenemos un tráfico vehicular impresionante lo que genera importante derrama económica para importantes sectores del área comercial…Dios nos de licencia para ser testigos del boom marsoteño…En otro orden de ideas me comentan que el empresario JORGE JIMENEZ SALINAS apoyó con maquinaria para la limpieza del campo de futbol de la Secundaria Técnica 12 de esta cabecera municipal en días pasados…De esta manera el dueño del consorcio comercial JISA continúa con su labor benéfica hacia la comunidad marsoteña y lo demuestra con hechos y sin hacer mayores aspavientos…Por otro lado me encontré el pasado jueves por la tarde a mi buen amigo JORGE GUAJARDO REYES en compañía de su familia degustando sus sagrados alimentos en el Restaurant Tampico…La verdad es que a JORGE GUAJARDO siempre se le ha ubicado como una persona seria y de trabajo y por cierto muy entregado a su entorno familiar…Me han llegado versiones en el sentido de que está dispuesto a retornar a la arena política marsoteña y en ese sentido…vamos a buscarlo para echar una buena platicada con él, para que nos saque de la duda…Igual de cierto es que JORGE GUAJARDO desde hace algunos años está afiliado a MORENA, partido del que es miembro activo y en donde tiene muchas amistades que datan desde años…Por cierto sin tener a la mano los datos precisos, pero es cierto que en MORENA han adelantado los tiempos internos y es que parece ser que en junio se inicia con el proceso de registros para los que desean ser considerados como candidatos a algunos cargos de elección popular…Los taxistas de Soto la Marina gremio del que es líder RICARDO CASTILLO tuvieron una reunión de trabajo en las oficinas de su sindicato…Internamente los trabajadores del sindicato están unidos y trabajando dentro de un entorno de unidad…Ha sabido RICARDO lidiar de manera inteligente como cabeza de este gremio de trabajadores del volante…Dio inicio la semana pasada la temporada del rey de los deportes de acuerdo a lo que me comentó el Presidente de la Liga Municipal, PEDRO MARES JUÁREZ…No es un secreto que en nuestro municipio se practica una de las mejores pelotas amateur en Tamaulipas y aparte el parque de esta localidad está considerado como uno de los más bonitos y funcionales tanto en su terreno de juego como para la comodidad de los aficionados…En aquellos lejanos e idos tiempos, cuando el campo estaba en donde ahora se ubica el Hospital Rural COPLAMAR, una vez estaba de ampáyer el finado JOAQUIN CASTILLO quien estaba ladeado a favor de cierta novena comentó al concluir una entrada “si vieron la bolona, con la que lo ponché?…Dicen los viejos de la comarca que el beisbol de los setentas fue uno de los de mejor nivel en nuestra historia…Por cierto se dice que en La Zamorina hubo un pitcher llamado ADAN que enfundado en la camisola de Aldama mantuvo en cero en un partido amistoso a la sucursal de los Dodgers, en el campo de ese hermano municipio …Que decía con un español mocho el manager de los estadounidenses “ese chaparrito tirar lumbre”…Que llegaron nuevos médicos residentes al Hospital Rural IMSS BIENESTAR de esta localidad…La próxima semana DIOS mediante nos echaremos una vuelta por ese espacio para que el director, Dr. JESUS VELAZCO MURATALLA nos los presente…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…