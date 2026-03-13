Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

AVA entregará su Cuarto Informe de Gobierno

Este viernes 13 de marzo, el gobernador Américo Villarreal Anaya, estregará al Congreso del Estado su Cuarto Informe de Gobierno en una sesión solemne; lo podrá ser él mismo o seguramente enviará a un alto funcionario estatal a entregarlo en su nombre y bien podría ser su segundo de abordo, el secretario General de Gobierno, Hector Joel Villegas Gonzalez. Y todo hace indicar que asi será, pues es lo que se comenta alla en el trecer piso de Palacio de Gobierno.

La cita es a las 11:00 horas, según lo aprobado por el pleno, por lo que, el presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera, espera el documento del Ejecutivo Estatal donde se destaca los avances en materia de educación, bienestar social y seguridad publica, rubros que, reflejan resultados positivos durante su gestión.

Una ves consumado este evento solemne en el Poder Legislativo, seguramente veremos a todo el gabinete presentando los datos de la Glosa del Informe de estos primeros cuatro años de gobierno.

Lo anterior forma parte del proceso institucional, mientras que posteriormente Americo Villarreal Anaya, dará a conocer el mensaje público con el contenido del informe que se llevará a cabo el lunes 23 de marzo en el Polyforum “Rodolfo Torre Cantu” en punto de las 13:00 horas.

Cabe destacar que habrá invitados de lujo en este evento como la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Tania Gisela Contreras Lopez, todos los miembros del gabinete, asi como senadores de la Republica, diputados federales, locales, las y los alcaldes de los 43 municipios de Tamaulipas. Y por supuesto el rector de la UAT, Damaso Anaya Alvarado, entre otros invitados mas, quienes con su presencia le darán más realce al evento.

Antes del Informe-convivio estará en Tamaulipas la presidenta de Mexico, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezando la celebración de la expropiación petrolera en Tampico; mostrando al mundo las nuevas instalaciones de Pemex en la zona conurbada. Seguramente se anunciará ahí la nueva producción que tiene Pemex en productos refinados de petróleo, como turbosina y gasolina, que también son superiores a los de años pasados. Su visita es el próximo 18 de marzo.

NOTAS CORTAS

1.- ¿Que tan mal andan los panistas en Tamaulipas que aún no se ponen de acuerdo en nombrar a la nueva dirigencia estatal? Tan mal andan que apenas se dan cuenta que el malo de la película y el retrazo de ello, es el prófugo de la justicia Pancho Garcia Cabeza de Vaca. Asi las cosas ahí.

2.- De seguro que les cayó como balde de agua fría a la dirigencia del Partido Verde Ecologista de Tamaulipas, en particular a su gris -dizque- dirigente Manuel Muñoz Cano, con la suspensión de juezas que ampararon a Eugenio Hernandez Flores, contra extradición. Con ese duro golpe el Verde ya no tiene candidato que presumir, si es que lo tenían. El Tribunal de Disciplina Judicial de la Federación les dio la estocada.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.