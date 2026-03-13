Autorizan apoyo extraordinario para la comercialización de maíz amarillo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 13 de 2026.- Derivado de las gestiones realizadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya ante el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, Julio Berdegué Sacristán, y con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, se logró la autorización de un apoyo extraordinario que garantiza la comercialización de 11 mil 288 toneladas de grano de maíz amarillo producidas en la entidad.

Refirió que la publicación inicial solo contemplaba el apoyo federal para 5 mil toneladas, después, se logró un incremento de 3 mil 500 toneladas adicionales con la participación del Estado y finalmente obtuvo la inclusión de todo el maíz rezagado que se registró, es decir las 11 mil 288 toneladas.

El secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, informó que las y los productores de Tamaulipas recibirán un incentivo de 750 pesos por tonelada, con el objetivo de respaldar los costos de comercialización del maíz amarillo correspondiente al ciclo productivo otoño–invierno.

Detalló que la Federación aportará 600 pesos por tonelada y el Gobierno del Estado 150 pesos, lo que permitirá acceder a este apoyo extraordinario.

Con esta medida, explicó, el productor tamaulipeco podrá obtener un ingreso entre 20 y 25 por ciento por encima del precio actual del mercado del maíz amarillo, reflejo del compromiso de los gobiernos federal y estatal con la justicia económica y la transformación del sector agrícola.

Asimismo, el titular de la dependencia estatal señaló que este incentivo generará condiciones más favorables para las y los agricultores tamaulipecos que participaron en la cosecha del ciclo otoño–invierno 2024–2025, además de contribuir al fortalecimiento de la economía del sector agrícola en el estado.