Llegan apoyos de SEBIEN a Abasolo

Abasolo, Tamaulipas.- Marzo 12 de 2026.- En el marco del compromiso continuo del gobernador Américo Villarreal Anaya con la transformación social y la mejora de la calidad de vida de los más necesitados, la Secretaría de Bienestar Social hizo entrega de tinacos para almacenamiento de agua y paquetes de lámina galvanizada en el municipio de Abasolo, lugar donde también se puso en marcha el programa de estufas ecológicas, que se caracterizan por su eficiencia en el ahorro de combustible y la reducción de emisiones contaminantes.

En la plaza principal de este municipio, donde estuvieron presentes la presidenta municipal Yazmín Alejandra Saldaña Pérez, las y los beneficiarios y sus familias, la titular de SEBIEN, Silvia Casas González, luego de expresar un saludo hizo entrega de la primera estufa ecológica al señor Ascensión Hernández Martínez.

Explicó que estas estufas, llamadas también híbridas por su uso indistinto de leña o gas, son enviadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien está pendiente de la calidad de vida de la gente de Tamaulipas.

Las estufas ecológicas representan una alternativa sostenible y eficiente frente a los métodos tradicionales de cocción e incluso de calefacción, combinando ahorro energético, protección ambiental y bienestar para los usuarios, dijo Casas González.

“Con estas estufas se tiene menos consumo de leña o combustible, reduciendo la emisión de gases contaminantes y son más saludables porque las personas tienen una menor exposición a humo y gases tóxicos dentro del hogar”, precisó.

Estas acciones, agregó, llevan un enfoque de crecimiento e inclusión a través de políticas sociales más eficientes para mejorar la calidad de vida de las y los tamaulipecos.

En este evento, la presidenta municipal de Abasolo, Yazmín Alejandra Saldaña, en su mensaje de agradecimiento dijo que estos apoyos muestran el verdadero humanismo que transforma y construye día con día el gobernador del estado Américo Villarreal Anaya.

Por su parte, Fabiola Andrade Aranda, a nombre de los beneficiarios, pronunció un mensaje de agradecimiento por los apoyos sociales entregados, consistentes en 40 tinacos y 20 paquetes de lámina galvanizada.

A este acto acudieron Lorena Sanjuanita Pérez Velázquez, presidenta del Sistema DIF municipal; Cruz Salinas Pérez, director regional de SEBIEN; Juan Castillo del Valle, delegado de Jiménez, Abasolo, Padilla y Güémez; Aracely Vanoye de León, delegada en Abasolo, y Erika Yazmín Sánchez Cárdenas, enlace DIF.