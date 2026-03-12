Inauguran Centro de Emergencias Sanitarias contra gusano barrenador

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 12 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer las acciones de vigilancia, control y prevención contra el gusano barrenador del ganado, el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, acompañado por el jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Francisco Javier Calderón Elizalde, inauguró el Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias.

Este nuevo centro permitirá concentrar, monitorear y analizar la información generada en campo para mejorar la toma de decisiones dentro de la estrategia de control de esta plaga que afecta al sector pecuario.

Durante el evento se explicó que desde estas instalaciones se dará seguimiento puntual a las aeronaves encargadas de dispersar moscas estériles, una de las principales estrategias biológicas utilizadas para reducir la reproducción del gusano barrenador.

En estas acciones participan de manera coordinada el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y los municipios, además de instituciones académicas y del sector productivo.

Entre los actores involucrados destacan la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), la Secretaría de Salud y organizaciones ganaderas, que trabajan de forma conjunta para combatir y erradicar esta plaga.

Varela Flores señaló que actualmente la estrategia sanitaria se encuentra en fase de control; sin embargo, las autoridades confían en que, con el fortalecimiento de estas acciones, pronto se pueda avanzar hacia la fase de erradicación.

Por parte de SENASICA, Francisco Javier Calderón Elizalde señaló que el Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias funcionará como un punto estratégico donde convergen personal técnico y capacidades operativas para fortalecer el enfoque preventivo en el norte del estado, además de coordinar las acciones de vigilancia, los barridos sanitarios hacia el sur, el control de la movilización de ganado y la atención de casos detectados.

Destacó que, de acuerdo con el reporte operativo, de la semana epidemiológica 2 a la semana 10, actualmente en curso se han dispersado más de 553 millones de moscas estériles en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y la región oriental de San Luis Potosí. Del total, Tamaulipas concentra el 45 % de la liberación.

“Tan solo el 11 de marzo, conforme a la programación establecida, se realizaron cinco vuelos para la liberación de moscas estériles en la región”, puntualizó.

Refirió que con estas acciones coordinadas, el gobernador Américo Villarreal Anaya y las autoridades participantes reiteran su compromiso de proteger la sanidad pecuaria, salvaguardar la productividad ganadera y avanzar hacia la erradicación del gusano barrenador del ganado en la región.

Durante la inauguración del centro estuvieron presentes José Guerrero Gamboa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas; Román Rigoberto Garza Infante, titular de la Oficina de Representación de SADER en Tamaulipas; Humberto Vázquez, representante estatal de SENASICA en Tamaulipas; Cuauhtémoc Amaya García, subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, así como otras autoridades del sector.