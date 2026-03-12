Impulsa Turismo capacitaciones para elevar la atención al turista

-Desde manejo higiénico en la preparación de alimentos y bebidas, hasta primeros auxilios, pasando por mejores servicios

Altamira, Tamaulipas.- Marzo 12 de 2026.- Para impulsar el crecimiento del turismo en Tamaulipas, la Secretaría de Turismo impulsa programas intensivos de capacitación dirigidos a prestadores de servicios turísticos y al personal de las áreas de turismo en los municipios.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas, refirió que estas acciones buscan elevar la calidad del servicio, fortalecer la competitividad del sector y garantizar experiencias inolvidables para quienes visitan la entidad.

Señaló que con estas iniciativas, Tamaulipas avanza hacia un turismo más profesional, cálido y de excelencia, consolidando su posición como un destino cada vez más atractivo y hospitalario, bajo el liderazgo visionario del gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Con determinación y compromiso humanista, trabaja incansablemente en el fortalecimiento de todos los sectores clave, desde la atracción récord de inversiones, el impulso al campo, hasta la consolidación del turismo con cifras históricas de más de 17.4 millones de visitantes en 2025, pasando por avances en salud, seguridad, infraestructura y bienestar social”, explicó.

La capacitación constituye una herramienta fundamental para impulsar la profesionalización del sector, permitiendo a los participantes adquirir conocimientos actualizados y reforzar habilidades que contribuyan a ofrecer servicios de mayor calidad, seguridad e higiene, aspectos que actualmente representan factores clave para el desarrollo turístico y la competitividad de los destinos.

Estas acciones forman parte de la estrategia preventiva implementada de cara a los operativos correspondientes a los periodos vacacionales de Semana Santa y Verano 2026, temporadas en las que se incrementa significativamente la afluencia turística en la región, concluyó el secretario de Turismo.