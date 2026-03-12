“Escuchar-nos”: Consulta pública para conocer la opinión de la ciudadanía sobre los contenidos del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 12 de 2026.- El Consejo Ciudadano del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas (SERTT) lanza la consulta ciudadana “Escuchar-nos”, un ejercicio abierto que busca conocer la opinión de la población sobre el desempeño, contenidos y función social de los medios públicos del estado.

La Dra. Olga Nacori López Hernández, presidenta del Consejo Ciudadano del SERTT, informó que esta consulta se realiza mediante un cuestionario digital de participación voluntaria y anónima, que estará disponible durante tres semanas y está dirigida a personas mayores de 15 años residentes en Tamaulipas que consumen o podrían consumir los contenidos de radio y multimedia del sistema estatal.

A través de este instrumento se busca medir la percepción ciudadana en cuatro aspectos fundamentales: la calidad y confianza en los contenidos, el cumplimiento de los fines públicos de la radio, la inclusión y pluralidad en la programación, y las expectativas de la ciudadanía respecto a los medios públicos.

La información recabada permitirá al Consejo Ciudadano del SERTT elaborar un informe técnico con recomendaciones orientadas a mejorar la programación, fortalecer la relación con las audiencias y consolidar el carácter público, plural e incluyente de la radio del estado.

Los consejos ciudadanos son órganos de participación social que acompañan el funcionamiento de los medios públicos. Entre sus funciones se encuentra analizar la programación, realizar diagnósticos y formular recomendaciones para que estos medios cumplan con su misión social y respondan a las necesidades de la audiencia.

En este contexto, la Dra. Olga Nacori López indicó que la consulta “Escuchar-nos” representa un esfuerzo inédito en México, ya que hasta ahora ningún consejo ciudadano de medios públicos en el país había impulsado una iniciativa de participación ciudadana con este alcance y enfoque de escucha directa a las audiencias.

Los resultados permitirán identificar tendencias, áreas de oportunidad y expectativas de la población, con el fin de fortalecer la radio pública como un espacio de información, cultura, participación y cohesión social.

Finalmente, la presidenta de este Consejo Ciudadano precisó que las personas interesadas pueden participar escaneando el código QR incluido en la convocatoria o accediendo al cuestionario digital disponible en línea, a través de las diversas redes sociales del SERTT