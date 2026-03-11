Repara Tamaulipas más de 2 mil escuelas en tres años de gobierno estatal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Marzo 11 de 2026.- En poco más de tres años, la administración estatal liderada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), ha intervenido, rehabilitado o reparado más de 2 mil planteles educativos en la entidad, informó su titular, Miguel Ángel Valdez García.

“Ahorita llevamos alrededor de más de 2 mil escuelas reparadas; la inversión en los tres años es de cerca de 3 mil millones de pesos. Muy contentos y, sobre todo, que va a ser en beneficio de niñas y niños”, añadió.

Recordó que, junto con los aprendizajes fundamentales, la infraestructura educativa es uno de los puntos clave para el mejoramiento del nivel de la educación en la entidad, motivo por el cual el Gobierno del Estado, de la mano con el Gobierno Federal que dirige la presidenta Claudia Sheinbaum, ha destinado importantes recursos a este rubro.

“Del FAM (Fondo de Aportaciones Múltiples) 2025 vuelve a haber una cooperación con el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) de cerca de 400 millones de pesos y, desde luego, del ITIFE (Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa) otros 400 millones de pesos”, puntualizó.

Resaltó que, para este año, Tamaulipas tendrá una inversión histórica para la construcción de nuevos espacios educativos, con la creación de seis nuevas preparatorias: tres en Reynosa, una en Nuevo Laredo, una en Tampico y una en Altamira. Además, de dos nuevas escuelas de educación superior: una Universidad Rosario Castellanos y una Universidad de la Salud.

Valdez García fue entrevistado durante la entrega de obras y mobiliario al Jardín de Niños “Locutores de Victoria”, que consistió en la construcción de seis aulas, la reubicación de una techumbre, la demolición de un edificio y la construcción de un andador y pórtico de acceso, con una inversión de 5 millones 668 mil 611 pesos.

Se entregó también mobiliario consistente en 144 sillas, 48 mesas infantiles, seis sillas para maestros, seis mesas para maestros, seis pintarrones y 12 muebles de guarda, para un total de 222 artículos, con una inversión de 573 mil 594 pesos en beneficio de 160 integrantes de la comunidad escolar.