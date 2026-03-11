Preparan operativos en playas por arribo de tortugas durante Semana Santa

Refuerza Tamaulipas la vigilancia en la costa para proteger a las tortugas marinas, orientar a turistas y fortalecer las acciones de conservación de la biodiversidad que impulsa el gobierno estatal

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 11 de 2026.- Ante el inicio de la temporada vacacional de Semana Santa, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas reforzará la vigilancia en las playas del estado para proteger a las tortugas marinas que comienzan a arribar a la costa, informó el vocal ejecutivo del organismo, Eduardo Rocha Orozco.

El funcionario explicó que personal de la comisión realizará recorridos en las zonas costeras más visitadas por turistas, principalmente en los municipios de Altamira, Ciudad Madero y Soto la Marina, con el objetivo de salvaguardar a las tortugas y orientar a los visitantes sobre el cuidado de estas especies.

“Estamos ahorita enfocados en el tema de los tortugueros porque ya empiezan a salir tortugas y entonces nuestro personal estará en recorridos por los turistas que van a visitar las playas”, señaló.

Rocha Orozco destacó que, además de estas acciones, el organismo trabaja en diversas actividades para el periodo vacacional que se estarán dando a conocer a través de redes sociales, así como en la organización de cursos y programas educativos en el zoológico.

En ese sentido, subrayó que durante la actual administración se han realizado mejoras importantes en el zoológico para fortalecer el bienestar animal y la atención a los visitantes, entre ellas el equipamiento del hospital veterinario con quirófano, rayos X y ultrasonido, así como la contratación de más personal especializado.

“El zoológico tenía un rezago de muchos años, hoy ya contamos con un hospital digno, mejoramos la alimentación de los animales y hemos contratado veterinarios, biólogos y especialistas que nos ayudan a garantizar su bienestar”, afirmó.

El vocal ejecutivo agregó que también se realizan trabajos de mantenimiento en áreas del zoológico, como sistemas eléctricos, bombas para los lagos y mejoras en los recintos de exhibición, con el propósito de hacerlos más atractivos para las familias y fortalecer la experiencia de quienes visitan este espacio.

Rocha Orozco dijo que estas acciones forman parte de la estrategia ambiental que impulsa el Gobierno del Estado encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, orientada a fortalecer la protección de la biodiversidad, el cuidado de las especies y la conservación de los ecosistemas naturales de Tamaulipas.