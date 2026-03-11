Invierte Tamaulipas 349.2 mdp en mejoramiento turístico: Sectur

-Desde paradores turísticos hasta rehabilitación y equipamiento de playas, centros culturales, así como nuevos productos turísticos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 11 de 2026.- En los últimos meses, el Gobierno de Tamaulipas ha impulsado el desarrollo turístico con una inversión de 349.2 millones de pesos destinados al mejoramiento, rehabilitación y ejecución de 46 obras de infraestructura turística en diversos municipios del estado.

Así lo informó, el Secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, quien resaltó que estas acciones fortalecen la competitividad de destinos clave, mejoran la experiencia de los visitantes y contribuyen directamente al crecimiento económico y la generación de empleo.

Este esfuerzo se enmarca en la consolidación del sector, que en 2025 registró una cifra récord de más de 17.4 millones de visitantes y una derrama económica superior a los 16 mil millones de pesos, posicionando a Tamaulipas como referente nacional en turismo, refirió.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya es el principal gestor y promotor del turismo y lo refleja con obras que incluyen desde paradores turísticos, rehabilitación de playas, centros de convenciones y atractivos culturales, entre otros más, con lo que el estado avanza hacia un turismo más inclusivo, sostenible y atractivo para visitantes regionales, nacionales e internacionales”, indicó el funcionario estatal.

Uno de estos proyectos es el Parador Turístico El Venado, inaugurado en octubre de 2024 en el municipio de Jiménez, ubicado en una de las principales rutas carreteras que conectan la frontera con el centro del país.

Otro proyecto relevante es la Cruz Monumental de la Esperanza en Tula, inaugurada en mayo de 2025 y considerada la cruz más grande de México, que se ha convertido rápidamente en un nuevo referente turístico y espiritual para este Pueblo Mágico del altiplano tamaulipeco.

Asimismo, el 12 de diciembre de 2025 se inauguró la escultura monumental de la Virgen de El Chorrito, uno de los principales sitios de peregrinación del estado, fortaleciendo el turismo religioso en la región.

Actualmente, se trabaja en el desarrollo de un nuevo parador turístico en el municipio de Miquihuana, con el objetivo de seguir ampliando la infraestructura turística del altiplano tamaulipeco, concluyó.