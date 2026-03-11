Gobierno y DIF Tamaulipas desarrollan obras viales a través del programa Lazos del Bienestar

-En Tampico, más de 7 mil personas son beneficiadas con obras que reducen riesgos en los traslados y fortalecen el desarrollo comunitario.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 11 de 2026.- El Gobierno del Estado y el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, a través del programa Lazos del Bienestar, desarrollan obras de infraestructura vial que contribuyen a mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad de conductores y peatones en los polígonos de atención prioritaria de la estrategia.

En Tampico, los trabajos se realizan en el polígono denominado “Borreguera”, donde se impulsa la conectividad urbana mediante proyectos que facilitan el tránsito y contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población.

Las obras contemplan la rehabilitación con concreto hidráulico de la calle Grecia, entre las calles Holanda e India; la rehabilitación de la calle Malasia, entre las calles Holanda e India; así como la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Jordania, entre la calle Japón y la avenida Palafox, en la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo.

Con la ejecución de estas acciones se beneficia directamente a 7 mil 437 personas, al disminuir riesgos en los traslados diarios de las familias que transitan por ese sector.

Los proyectos derivan del trabajo coordinado entre sociedad y gobierno, así como de los diagnósticos participativos realizados por Lazos del Bienestar, lo que permite fortalecer la organización comunitaria entre vecinos.

Atendiendo las demandas de la ciudadanía, el programa Lazos del Bienestar, en coordinación con el Gobierno del Estado y el Sistema DIF Tamaulipas, continúa fortaleciendo las redes comunitarias en los 12 polígonos de atención prioritaria ubicados en 10 municipios, promoviendo la participación activa de la población en la construcción de entornos más seguros y accesibles para todas y todos.