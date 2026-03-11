Formaliza SEBIEN apertura de seis nuevos Comedores del Bienestar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 11 de 2026.- Con la participación de seis gobiernos municipales, la Secretaría de Bienestar Social incrementará los Comedores del Bienestar dispuestos en Tamaulipas para disminuir la carencia alimentaria, de acuerdo con la política humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha puesto en el centro de todas sus acciones a la población más vulnerable.

Lo anterior quedó de manifiesto con la firma de convenio de colaboración institucional para la instalación de Comedores del Bienestar, que celebran los ayuntamientos de Aldama, Burgos, El Mante, González, Tampico y Xicoténcatl con la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno del Estado.

Esta ceremonia se realizó en la Sala de Juntas de la SEBIEN, en el piso 20 del Centro Gubernamental de Oficinas “Torre Bicentenario”, donde la titular de la dependencia, Silvia Casas González, dio la bienvenida a los presidentes municipales y agradeció su adhesión a este programa, creado para ofrecer una alternativa segura y constante de alimentación suficiente, variada y nutritiva a personas en situación de vulnerabilidad.

El modelo de operación, explicó Casas González, se compone de la aportación de mobiliario, enseres, suministros alimentarios y apoyo social a las cocineras encargadas de atender a los comensales, en tanto que los gobiernos municipales aportan la infraestructura física y el pago de servicios como agua, energía eléctrica, gas, entre otros.

Antes de la adhesión de estos seis municipios, dijo que actualmente son más de 2 mil 600 comensales que acuden de lunes a viernes a recibir comida caliente dos veces al día en los 60 comedores distribuidos en diversos municipios, como parte de la política de impulso al bienestar para todas y todos los tamaulipecos que realiza el gobernador Américo Villarreal Anaya.

En esta firma de convenio estuvieron presentes los alcaldes María Noemí Sosa Villarreal, de Aldama; Marco Polo Garza Martínez, de Burgos; Martha Patricia Chío de la Garza, de El Mante; Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, de González; Mónica Villarreal Anaya, de Tampico; y Mariela López Sosa, de Xicoténcatl.

Por parte de la SEBIEN acudieron el coordinador general jurídico, Demetrio Reyes Monsiváis; la subsecretaria de Fortalecimiento y Participación Social, Alejandra Félix Ramos; y la directora de Fortalecimiento Social, Dominga Cepeda Báez.