Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Firma de convenio Poder Judicial y los municipios del Altiplano

El Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, encabezado por su presidenta Tania Contreras López, llevó a cabo este miércoles 11 de marzo por la mañana la firma de un importante convenio de colaboración con el alcalde y las alcaldesas de Jaumave, Bustamante, Miquihuana y Palmillas; es decir, Manuel Baez Martinez, Maricela Rodriguez Gonzalez, Gladys Magalis Vargas Rngel y Sindy Paoleth Monita Ramirez, respectivamente. El municipio de Palmillas fue sede del evento, con el propósito de acercar la justicia a la ciudadanía.

Este acuerdo permite la instalación de un juzgado itinerante, que tendrá presencia en estas comunidades, fortaleciendo el acceso a la justicia, reduciendo distancias y brindando atención directa a las personas que habitan en esta región. Dicho órgano jurisdiccional estará a cargo de la jueza Jaqueline Bermúdez Bernal, quien se trasladará a cada uno de los citados municipios para atender a la ciudadanía.

Figuraron como testigos de honor en la firma del convenio los representantes de los Institutos de Defensoría local y federal, quienes se suman sus servicios a este loable proyecto. El evento, además, contó con la presencia de la ciudadanía, las magistradas y los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia de Estado, el Tribunal de Disciplina y el Órgano de Administración, así como personal de éstos. Practicamenter toda la plana mayor de este Poder Judicial en el Estado.

Inaugura Poder Judicial de Tamaulipas nuevas instalaciones del Juzgado en Jaumave

El Poder Judicial del Estado de Tamaulipas inauguró un Juzgado en el municipio de Jaumave, con el objetivo de fortalecer la impartición de justicia y acercar los servicios jurídicos a las y los habitantes de esta región.

La ceremonia fue presidida por la Magistrada Presidenta del Poder Judicial del Estado, Tania Contreras López, quien estuvo acompañada por la Magistrada Presidenta del Órgano de Administración, Hilda Leal Gutiérrez, y la Magistrada Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Ludivina Aldape Garfias. En el evento también estuvieron presentes el presidente municipal de Jaumave, Manuel Báez Martínez, y la jueza Carmen Jakeline Bermúdez Bernal, quien estará a cargo de este órgano jurisdiccional.

Durante su mensaje, la Magistrada Presidenta destacó que con esta acción el Poder Judicial se convierte en un puente que permite a la ciudadanía acceder a los servicios jurídicos y hacer valer sus derechos. En ese sentido, expresó: “Porque cuando un juzgado cuenta con instalaciones dignas y accesibles, lo que se está haciendo no es solamente habilitar un espacio físico… es abrir una puerta. Una puerta para que las personas puedan defender sus derechos.”

Asimismo, recordó que durante su recorrido en el periodo de campaña por el municipio, tuvo la oportunidad de escuchar directamente a las y los habitantes de la comunidad y conocer sus necesidades en materia de acceso a la justicia, por lo que la apertura de este juzgado representa una respuesta concreta a ese compromiso. “Las y los Magistrados que estamos aquí el día de hoy, tuvimos la oportunidad de recorrer en el periodo de campaña las calles de Jaumave, de escuchar a muchas personas de esta comunidad y de conocer de cerca sus necesidades. Hoy regresamos aquí, ya no con palabras, sino con hechos que reflejan el compromiso que hicimos con sus habitantes.”

También, como parte del marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, la Magistrada Presidenta mencionó en su mensaje: “Estoy segura de que estas nuevas instalaciones permitirán que las personas, y especialmente las mujeres que acuden en busca de justicia, encuentren aquí un espacio digno, cercano y confiable para la protección de sus derechos.”

Con acciones como esta, el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas refrenda su proceso de transformación para consolidar una institución más cercana, accesible y comprometida con la ciudadanía, fortaleciendo el acceso a la justicia en todas las regiones del estado.

NOTAS CORTAS

1.- Me informan desde la Ciudad del Smog que el dirigente nacional del SNTE, el Coahuilense Profr. Alfonso Cepeda Salas, buscará un aumento salarial para todo el magisterio y esto se concretaría a mas tardar antes de salir de vacaciones en los meses de julio y agosto. Que bueno, por lo que desde Tamaulipas la dirigencia estatal de esta organización encabezada por el Profe Arnulfo Rodriguez Treviño, esperaría esa noticia buena para difundirla a todas las bases de la Sección 30 del SNTE.

2.- Y precisamente desde Coahuila me informan mis colegas de la pluma, que el orgullosamente tamaulipeco, titular de la Secretaría del Bienestar en esa entidad federativa, Américo Villarreal III, arrancó el mes de marzo chambeando con todo por alla, pues recientemente se reunió con el alcalde del municipio de la región carbonífera Sabinas, Feliciano Díaz Iribarren, con el firme compromiso de llevar más beneficios a esa comunidad. Y de acuerdo a la agenda que trae, asi lo vendrá haciendo con los mas municipios del estado.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.