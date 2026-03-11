Construirán primera planta de pirólisis en Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- Marzo 11 de 2026.- En el municipio de Matamoros se construirá la primera planta de pirólisis de residuos plásticos, luego de que el Cabildo, formalizara el martes 10 de marzo la donación de un predio al Gobierno del Estado de Tamaulipas para la instalación de este proyecto enfocado en el aprovechamiento y la valorización de residuos mediante dicho proceso.

En representación del Secretario Walter Julián Ángel Jiménez, el Director de Proyectos de la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Óscar Alan Medina Rosales, atestiguó la resolución de suma relevancia y que permitirá avanzar en la consolidación de infraestructura tecnológica para el tratamiento y aprovechamiento energético de residuos plásticos.

El terreno autorizado por Cabildo que preside el alcalde Alberto Granados, tiene una superficie de 18,891.408 metros cuadrados y se encuentra dentro del área del relleno sanitario ubicado en el kilómetro 21.5 de la carretera a Ciudad Victoria, donde se instalará la primera planta de pirólisis en el estado.

Esto representa una oportunidad estratégica para fortalecer las acciones en materia de sustentabilidad, economía circular y gestión responsable de residuos, promoviendo soluciones innovadoras que contribuyan al desarrollo energético y ambiental del estado.