Ofertan más de mil vacantes en Feria Nacional de Empleo para la Mujer en Tampico

Tampico, Tamaulipas.- Marzo 10 de 2026.- Con la participación de decenas de empresas y la oferta de más de mil vacantes, se llevó a cabo la Feria Nacional de Empleo para la Mujer Tampico 2026, un evento diseñado para acercar oportunidades laborales a buscadoras de empleo de la zona sur de Tamaulipas.

La jornada reunió a 95 empresas de los sectores comercial, industrial, de servicios y gubernamental, las cuales pusieron a disposición alrededor de 1,200 vacantes dirigidas a operarias, técnicas y profesionistas.

Durante el evento, el secretario del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó la importancia de generar espacios que faciliten el contacto directo entre empresas y personas en búsqueda de empleo.

La feria permitió que las participantes recibieran atención personalizada por parte de los representantes de las compañías, además de participar en entrevistas laborales y procesos de reclutamiento que, en algunos casos, pueden derivar en contrataciones inmediatas.

En el encuentro participaron autoridades estatales, municipales y representantes del sector empresarial, entre ellos; Nora Izaguirre Acevedo, Directora de Desarrollo Económico de Tampico, Dunia Maron Acuña, Presidenta del Sistema DIF Madero, Gabriela Regalado Fuentes, diputada presidenta de la Comisión del Trabajo en el Congreso de Tamaulipas, a las diputadas Úrsula Patricia Salazar Mojica y Cinthia Lizabeth Jaime Castillo.

También asistieron representantes del sector empresarial, cámaras de comercio, instituciones educativas y organismos de capacitación, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la vinculación entre el sector productivo y quienes buscan integrarse al mercado laboral.

El evento forma parte de las estrategias de vinculación laboral impulsadas en el estado para ampliar las oportunidades de empleo y fortalecer la participación de las mujeres en el desarrollo económico regional.