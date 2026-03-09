Trabajará Tamaulipas para tener escuelas seguras y libres de violencia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Marzo 09 de 2026.- Con un mayor involucramiento de docentes, madres y padres de familia y acciones muy puntuales, se trabajará para que Tamaulipas cuente con escuelas seguras y libres de violencia, aseguró Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación en la entidad.

“Vamos a reforzar, sí, la Secretaría de Educación con Tamaulipas Educa, que es la agenda para los 10 compromisos con 100 acciones en los mil días que nos quedan de Gobierno, a que tengamos cada vez más escuelas seguras, en donde los muchachos sientan que es su segunda casa, en donde sientan que es un espacio siempre para la convivencia, siempre para el crecimiento, siempre para el reforzamiento de la salud, pero sobre todo para la paz”, enfatizó.

Dijo que se ha detectado que la mayoría de las y los estudiantes que provocan violencia tienen las mismas características: un entorno de violencia en su hogar, no se involucran con sus compañeras y compañeros de clases y generalmente son excluidos socialmente.

“Entonces no los aceptan en su casa, hay problema en su casa, y luego no los acoge la escuela, no participan en las actividades y esto provoca que tengan estas conductas violentas”, añadió.

Subrayó que el involucramiento de madres, padres y tutores es clave para evitar estas conductas antisociales en la niñez y la juventud, razón por la cual en la estrategia Tamaulipas Educa hay 23 acciones referentes a la participación directa de las familias.

“Era la reflexión que hacíamos en México con el secretario Mario Delgado, cuando nos llamó a ver el tema de las redes y el tema del acoso y la violencia escolar, que los padres de familia nos tienen que apoyar, la palabra del maestro vale diez y la palabra de la mamá y el papá valen mil, es una diferencia muy grande entre el consejo del papá y el consejo del maestro. Entonces necesitamos que estos estén alineados”, enfatizó.

Valdez García informó que, ante este contexto, la semana pasada se celebró “La Jornada Estatal por la Paz, contra el bullying, contra el abuso, contra la violencia y contra las adicciones”, en la que participaron las y los estudiantes de todos los planteles de secundaria y bachillerato del estado y que se efectuará de manera mensual.

“Dedicaron un espacio de reflexión para cuáles son las causas mundiales, nacionales, estatales y locales de los posibles aumentos de violencia en esta temporada de Semana Santa, previo a las vacaciones. Es una etapa especialmente complicada la adolescencia cercana a la primavera. Se acordó reforzar el protocolo nacional porque tiene tres vías la violencia”, enfatizó.

Reiteró el compromiso del Gobierno del Estado que, bajo la dirección del gobernador Américo Villarreal Anaya y a través de la Secretaría de Educación, trabaja con todas y todos quienes conforman la comunidad educativa para garantizar entornos de paz y seguridad para las y los estudiantes tamaulipecos en todos los niveles.