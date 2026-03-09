POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Gloria y Omeheira, punteras para el CDE del PAN

De un momento a otro el PAN puede publicar la convocatoria para dar lugar a la renovación de la dirigencia estatal en Tamaulipas, que esta vez pudiera ser una mujer, en atención al principio de equidad de género, pero no está dicha la última palabra, aunque suena fuerte Omeheira López Reyna, exdirectora del DIF Tamaulipas, con trayectoria en la función pública y en el partido Albiazul y con un perfil jurídico y de desempeño en el ámbito social.

Otra figura femenina en el panismo tamaulipeco, es Gloria Garza, también con simpatías para relevar a Luis René “Cachorro” Cantú Galván. Ella militó desde muy joven en el PAN, participó en las redes juveniles de Acción Nacional, y ha ocupado cargos importantes en el gobierno estatal, fue subsecretaría general y tuvo un desempeño como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia en el área penal.

Ambas Omeheira y Gloria, conocen internamente a su partido, y a la vez son conocidas entre la militancia, cuentan con experiencia y oficio político, para relevar a Luis René “Cachorro” Cantú Galván actual presidente del CDE de Acción Nacional, quien duerme el Sueño de los Justos, es decir “en paz y sin remordimientos”, espera el relevo tras los desastrosos resultados que obtuvo el partido bajo su dirigencia.

Aunque le diré, él Cachorro no tiene prisa por soltar el hueso que aún le da sustento. En un balance superficial, es notorio que su gestión vino de más a menos, perdió el terreno que su partido había ganado y es tiempo de cambiar de capitán antes de que la nave zozobre del todo.

No hay una fecha establecida para iniciar el procedimiento de renovación interna, aunque el periodo del susodicho concluyó, y no existe una fecha establecida, donde la Comisión Permanente Nacional, auxiliada por la estatal (comisión de elecciones), proceda a realizar una total reestructuración en los comités municipales y en el estatal, mismos que tampoco dieron resultados frente a la avalancha morenista.

HOSPITAL INFANTIL TIENE NUEVO TITULAR EN LA DIRECCIÓN. – En círculos médicos y sociales, fue bien recibido el hecho de nombrar a un médico pediatra para asumir la Dirección del Hospital Infantil, es el caso de la Dra. Judith Cornejo Barrera. No es hacer leña del árbol caído, pero un cirujano plástico como el Dr. Vicente Plascenia no contaba con el perfil adecuado para desempeñarse como titular al frente de esa institución.

De ahí que el nombramiento de la Dra. Cornejo cuenta con la acreditación no sólo de los círculos médicos, sino de la sociedad en general, asimismo fue avalado por la coordinación estatal del IMSS bienestar, a cargo de Marggid Rodríguez Avendaño.

La Dra. Cornejo es pediatra, con especialidad en endocrinología pediátrica y forma parte del grupo fundador del Hospital Infantil donde se ha desempeñado como jefa del área de investigación. Con trabajo académico y científico acreditado, y se ha ocupado durante varios años en el estudio de la diabetes infantil, desarrollando proyectos orientados a mejorar la atención de los pacientes pediátricos.

La cuestión es que la nueva directora del Hospital Infantil, cuenta con un curriculum amplio en posgrados, maestría en ciencias médicas y epidemiología y además de diversos desempeños en el área pediátrica, en la formación de médicos especialistas, y otras actividades del sector salud; asimismo ha participado en acciones de vigilancia epidemiológica y fortalecimiento de los servicios de diagnóstico en la entidad.

Su incorporación es una buena decisión, ofrece a simple vista elementos formativos que le dan capacidad para un desempeño óptimo. Históricamente, será la primera mujer en dirigir el Hospital Infantil, quizá también la primera vez que una mujer asume una responsabilidad de esa naturaleza en Victoria, y quizá en Tamaulipas, lo vamos a averiguar. En fin, el acto adquiere relevancia cuando ocurre a unas horas de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer. ¡Doblemente felicidades!

ACCIONES DE BACHEO DEL MUNICIPIO POR TODO VICTORIA. – En la primera semana de marzo el Municipio de Victoria logró rehabilitar 630 metros cuadrados de carpeta asfáltica en diversos sectores de la ciudad, de esta manera se cumple lo ofrecido con antelación por el alcalde Eduardo Gattás Báez. Y fue precisamente del 2 al 6 de marzo, cuando la Secretaría de Obras Públicas restauró el pavimento en las colonias: Pedro Sosa, calle 8 Avenida de la Unidad, Avenida José Sulaimán en la Mariano Matamoros, 28 y 29 Hidalgo col. Héroe de Nacozari, 17 Zacatecas Norberto Treviño Zapata y Juan Bautista en la col. Adolfo L. Mateos.

Con estas acciones se beneficiaron a 3,700 ciudadanos directamente; cabe mencionar que los trabajos se llevaron a los fraccionamientos Residencial Selectas en 11 y 12 Carrera Torres, Las Flores calle Pirul, del Valle calle Pedro Argüelles y zona centro, en el 6 Hidalgo y Morelos, además se cubrieron 69 baches de diferentes superficies.

Fueron rastreados y nivelados 25,100 M2 de calles y caminos rurales en Burócratas Municipales, Tomás Yarrington, Américo Villarreal, Ampliación Casas Blancas, Linda Vista y Alberto Juárez, frac. Campestre Los Olivos, área de Pajaritos y los ejidos Rancho Nuevo y El Olmo, con un total de 2,900 ciudadanos beneficiados.