POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Intranquilidad política por la salud de AMLO

Hay preocupación en la clase política de extracción guinda, dado el estado de salud del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que llega a un cuarto evento cardiaco, que anuncia un estado de riesgo para ciertos personajes por los pactos celebrados, que cumple hoy su sucesora, pero una ausencia de esta naturaleza podía cambiar el horizonte. Incluso para aquel, que dijo sólo rendirle cuentas a su papá.

La zozobra crece por el hermetismo en torno a su estado, fue necesario sacar un video donde él aparece muy acicalado, demasiado para alguien que está o debiera estar en reposo, luego de un incidente cardiaco. Lo hicieron así, para ser congruentes con el desmentido de los rumores sobre “la muerte del expresidente de México”, lo cual fue calificado de ser “falsos y constituyen una desinformación”.

¿Por qué tanta preocupación en el ámbito político, ante un posible fallecimiento? Obviamente porque es el poder tras el trono, y muchos de los que hoy ostentan un cargo, podría cambiar su destino ante la ausencia de AMLO.

Esta situación nos trae a la memoria, cuando Francisco Franco Bahamonde falleció, los rumores en la capital madrileña, decían que había muerto un par de días antes de la fecha oficial, pero que se ocultó para poder acomodar a las nuevas figuras de poder, pese a que el dictador había dejado un testamento político que era del dominio público, a su muerte el sucesor sería Juan Carlos I, y lo hizo con mucha antelación, 5 o 6 años ante de su muerte,

¿Qué tienen en común las circunstancias políticas de España en 1975 a las actuales en México? Que la corte española temía perder privilegios de poder, y la clase política de este país, la cupular, deben su puesto al de Macuspana y no saben si las cosas seguirán igual, o tendrán alguna modificación, no en el momento inmediato, pero puede darse una sacudida al árbol.

Porque, así como Andy expresó, que sólo le rendía cuentas a su papá, así hay muchos que dependen del hombre de Macuspana y ven en él a un padre putativo.

QUE ESPERAR LUEGO DEL CASO DEL HOSPITAL INFANTIL. – Los lamentables acontecimientos ocurridos en el Hospital Infantil, ponen de relieve la necesidad de implantar medias de seguridad en todas las instituciones similares que operan en el estado. No basta la vigilancia en las vías de acceso a las unidades médicas, que por su opción de labores nocturnas, crean oportunidades para cometer actos como los que sufrieron dos doctoras en este caso, y donde los hechos se perpetraron en el interior del nosocomio.

Dada la narrativa del acontecimiento, deja la percepción de que en un momento dado, puede ser escenario de otros actos que atenten contra pacientes y/o personal de bata blanca.

Ignoramos si el hospital de referencia tiene cámaras de video en su interior, porque los acetatos que se utilizaron para la identificación del supuesto autor de los delitos son del exterior, y las autoridades los consiguieron prestados con vecinos particulares, porque el hospital carece de equipo para captar los movimientos externos del edificio.

En los últimos años las insuficiencias de varios hospitales, no sólo de Victoria, sino de Tamaulipas, ha puesto de relieve en más de una ocasión, los faltantes de equipo y materiales de curación, de tal manera que es de suponerse, que resulta exiguo el presupuesto para la contratación de recursos humanos, y que, a la hora de valorar necesidades, es más importante incorporar personal de enfermería, médicos y asistente en servicios paramédicos, que en vigilancia que puede parecer innecesaria.

El Hospital Infantil de Cd. Victoria tuvo su época de oro en sus inicios, cuando tuvo como director al Dr. Carlos Castro Medina, yerno del sempiterno otrora líder de la CTM, don Fidel Velázquez. Se decía que esa relación familiar con personaje tan poderoso, propició que el nosocomio fuera arropado por los gobiernos estatal y federal, que proporcionó en ese tiempo todo lo necesario, convirtiéndolo en una institución muy reconocida a la que llegaban pacientes de otros estados de la República.

También ayudó, que el nacimiento de la institución ocurrió en el gobierno de un médico, el Dr. Emilio Martínez Manautou, que además de entenderle al tema, había sido secretario de Salud en el gobierno federal y contaba con conexiones de alto nivel.

El tema es que, el Hospital de este lamentable episodio protagonizado en el escenario del Hospital Infantil, debe sacarse algo bueno, tanto para la protección de su personal, como para su mejor operación en beneficio de la niñez tamaulipeca. De esas necesidades insatisfechas, puede promoverse una asociación civil, que recaude fondos para la institución, la niñez bien los vale.

EL 23 DE MARZO, IV INFORME DE GOBIERNO DE AVA. – Se afinan preparativos para que el Dr. Américo Villarreal Anaya rinda su IV Informe de Gobierno, un protocolo de tradición, que va más allá de lo que constitucionalmente le exige la ley. Es la oportunidad más amplia de convivencia popular que acerca el mandatario con su pueblo, es el marco donde además de cumplir con el ritual republicano, el gobernador siente la cercanía con sus gobernados y éstos a la vez reconocen con su presencia la actuación institucional.

El acto masivo tendrá lugar el 23 de marzo a las 11:00 horas en el Polyforum de esta capital, donde pronunciará un mensaje; días antes entregará el documento en cuestión, durante una sesión solemne a la LXVI Legislatura, eso será el viernes 13 del presente mes. Esta será la primera vez que los eventos estén separados por varios días, 10 para ser precisos.

Esta es una buena idea porque usualmente los dos acontecimientos se realizaban en un mismo día, era algo incómodo, presionados por el tiempo, ya que había que realizar un traslado de una ceremonia a otra. Además, le da legitimidad al pronunciamiento de la Legislatura Tamaulipeca, que era imposible en razón de minutos, quizá un par de horas, pudiera revisar el documento.

Américo Villarreal dará a conocer con detalle las acciones desarrolladas en sus cuatro años de gobierno, los programas y proyectos que mantienen en marcha el rumbo de la transformación, y que impulsan el desarrollo y el bienestar de los habitantes de esta entidad.

MUJERES QUE TRANSFORMAN A VICTORIA: GATTÁS.- En ocasión del Día Internacional de la Mujer, el alcalde Eduardo Gattás Báez, declaró que, “Con su fuerza y capacidad, las mujeres transforman a Victoria”. Esto ocurrió en el acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer 2026, ocasión en que el Cabildo galardonó a cuatro distinguidas mujeres victorenses por su participación histórica y contribución al desarrollo de la Capital de Tamaulipas.

En esa ocasión, durante la velada “Mujeres Transformando”, celebrada en la Presidencia Municipal, Gattás acompañado de su esposa, Lucy de Gattás, entregó reconocimientos a Silvia Guadalupe Zúñiga Roque, Mercedes López Lozano, Dra. María Angélica Reséndez González y Teresa Josefina Sarno Berardi.

En ese marco el alcalde consideró como fecha importante el Dia de la Mujer, “para reconocer la fuerza, talento y capacidad de las mujeres que todos los días transforman nuestra sociedad, y que con su ejemplo abren camino para las nuevas generaciones”. Estuvieron presentes regidoras del Cabildo, secretarías y personal de la administración municipal, quienes disfrutaron de una amena cena y convivencia.