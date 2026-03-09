Incendio forestal “Puerto del Volcán”, en Miquihuana es liquidado al 100 %

– El siniestro registró una afectación aproximada de 540 hectáreas de vegetación

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 09 de 2026.- En seguimiento al estatus del incendio forestal denominado “Puerto del Volcán”, en el municipio de Miquihuana, el Gobierno del Estado de Tamaulipas informó que ha sido liquidado en su totalidad, tras varios días de trabajo coordinado entre dependencias de los tres órdenes de gobierno y la participación del sector social.

De acuerdo con el reporte del Centro Estatal de Manejo del Fuego (CEMF), el siniestro registró una afectación aproximada de 540 hectáreas de vegetación, principalmente en áreas de bosque de encino–pino, así como zonas de hojarasca, herbáceo, arbustivo y arbolado adulto.

Durante las labores de atención participaron 119 combatientes, integrados por personal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Gobierno del Estado, Protección Civil Estatal, autoridades municipales y propietarios y poseedores de predios, quienes trabajaron de manera coordinada para contener y extinguir el fuego.

En las últimas jornadas de trabajo, luego de las lluvias registradas en la zona, el personal realizó actividades de vigilancia y liquidación en la División Alfa, particularmente en riscos y grietas donde aún existía material combustible.

Asimismo, con base en imágenes satelitales del 4 de marzo, se actualizó la superficie afectada para contar con una valoración más precisa del área impactada.

Como parte del apoyo aéreo, el helicóptero Bell UH-1H matrícula XC-LLW efectuó en total 74 descargas de agua en puntos estratégicos del incendio, mientras que un helicóptero Bell 206 realizó vuelos de reconocimiento para evaluar el comportamiento y estado final del siniestro.

Gracias a estas acciones, el incendio se encuentra totalmente liquidado, por lo que el área fue entregada al Comisariado del Ejido Vallehermoso y a la Presidencia Municipal de Miquihuana, quienes permanecerán atentos para realizar labores de vigilancia y prevención, evitando una posible reactivación.

El Coordinador Estatal de Protección Civil de Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, destacó que la liquidación del incendio es resultado del trabajo conjunto entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno, brigadistas y comunidades locales.

Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, quien instruyó mantener disponibles todos los recursos humanos, técnicos y aéreos necesarios para atender de manera oportuna este tipo de emergencias y proteger tanto a la población como a los ecosistemas de la entidad.

Por último, dijo que el Gobierno del Estado reconoce el esfuerzo de todas las brigadas y autoridades participantes, así como la colaboración de las comunidades locales, reiterando el llamado a la población a evitar el uso de fuego en zonas forestales y reportar de inmediato cualquier conato de incendio a las autoridades correspondientes.