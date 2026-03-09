Imparte la UAT talleres de actualización e innovación a sus docentes

Ciudad Victoria, Tam.- 9 de marzo de 2026.- El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, inauguró un programa de capacitación dirigido al personal académico de la institución, enfocado en la actualización tecnológica y la innovación educativa.

Con la participación de más de seiscientos docentes conectados a través de la plataforma en línea Microsoft Teams, el rector presidió la ceremonia de apertura de las actividades que se estarán desarrollando mediante el Taller de Diseño Didáctico de Unidades de Enseñanza Aprendizaje (UEA) e Impartición de Cátedra (IC).

En su mensaje, destacó que esta actividad forma parte de la estrategia institucional para consolidar la transformación académica con visión humanista, subrayando que la capacitación permanente del profesorado es fundamental para fortalecer los procesos académicos y formar profesionistas preparados para los retos actuales.

Explicó que el taller permitirá a las y los docentes profundizar en el diseño de elementos que son esenciales para la organización de programas educativos y la evaluación del aprendizaje; así como avanzar en el desarrollo de sus productos académicos con acompañamiento y asesoría durante todo el proceso.

En ese sentido, el taller incorpora herramientas de inteligencia artificial como apoyo para optimizar el diseño de actividades de aprendizaje y fortalecer la planeación didáctica; de igual forma, busca impulsar el trabajo colegiado entre las academias y consolidar una cultura de mejora continua en el diseño curricular.

En el evento participó la secretaria académica de la UAT, Rosa Issel Acosta González, quien destacó la importancia de continuar generando espacios de actualización que contribuyan a la innovación de la enseñanza y la transformación del aprendizaje.

El programa incluye sesiones sobre Marco Introductorio y Metodología, impartido por la Mtra. Cristabell Azuela Flores; Navegación en la Plataforma UAT, a cargo del Dr. Noel Ruiz Olivares; y Estrategias con Apoyo de Agentes Inteligentes, por el Mtro. José Luis Gerardo González García.