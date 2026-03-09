Por: Raúl Terrazas Barraza

Acciones DIF valorizan a mujeres

Como institución de asistencia social, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, a través de su estructura y programas llega con éxito a las mujeres de todas las edades y apoyarlas en su crecimiento personal y social, dado el papel fundamental que juegan en la familia y su entorno.

La titular del DIF, Doctora María de Villarreal, hizo ver que, a diario niñas, adolescentes, madres de familia y adultas, son atendidas a través de programas como, salud integral que incluye atención médica, medicamentos, planificación familiar, exámenes diagnósticos y apoyo tanto de trabajo social, psicológico y nutricional.

Cada una de esas acciones el Día Internacional de la Mujer, además de las luchas sociales libradas en Tamaulipas, México y el Mundo, tiene número de beneficiarias y nombres de ellas, cuando se trata de apoyarlas en necesidades que les otorguen bienestar, como la entrega de prótesis y cirugías de reconstrucción mamarias, pelucas y turbantes, además de terapias que les permiten restablecer su confianza en la sociedad y desde luego en la familia.

Este domingo fue el Día Internacional de la Mujer, por ello, en días previos se llevó a cabo la celebración en Tamaulipas, pero, vale la pena tomar en cuenta el gran trabajo que el Gobierno del Doctor Américo Villarreal Anaya lleva a cabo a favor de las mujeres, con el respaldo de las instituciones, en especial del DIF, porque su enfoque es trabajar con personas vulnerables y apoyarlas para que sean las mujeres que la sociedad necesita como pilares de la familia.

El programa Lazos de Bienestar que, ha logrado consolidarse mediante el trabajo poro polígonos en 10 municipios de la entidad, apoya a casi 20 mil mujeres que son beneficiarias de la red denominada Círculo Violeta, cuya misión es la prevención de violencia de género y atención a la salud emocional, ello, mediante cursos, talleres y pláticas educativas que se combinan con actividades deportivas, culturales, desarrollo de oficios y la búsqueda de oportunidades para el emprendimiento.

El DIF Tamaulipas, es por mucho un baluarte en las acciones a favor de las mujeres por la contribución que otorgan al bienestar de las familias y las comunidades a las que pertenecen, de manera que, el ocho de mazo, Día Internacional de la Mujer, bien vale la pena resaltar la existencia de programas exitosos que no se acaban con el cumplimiento de metas, sino que, son dinámicos y estará allí este sexenio para responder a las demandas y necesidades de ellas.

Los otros

Tras la entrega este viernes 13 de marzo del documento que contiene el informe en físico, del estado que guarda la administración estatal, para cumplir con la rendición de cuentas y transparencia del Gobierno, al Congreso del Estado, el Doctor Américo Villareal Anaya dará a conocer a sus gobernados, el 23 de marzo próximo, las acciones, programas y proyectos que, a cuatro años de una administración humanista sirven de base a la transformación, el impulso del desarrollo y bienestar de los ciudadanos tamaulipecos.

De acuerdo con la versión oficial, el titular del Poder Ejecutivo hablará de los logros y del estado que guarda su administración en un evento que se llevará a cabo en el Polyforum del Parque Bicentenario en la capital tamaulipeca, al cual se espera la asistencia de representante presidencial, otros secretarios del Gabinete Federal, Gobernadores de diversas entidades, Senadores, Diputados Federales, Legisladores Locales, presidentes municipales, representantes de instituciones de educación superior, empresariales y de la sociedad civil .

La entrega del documento físico, será durante una sesión Pública y Solemne de la Legislatura 66 en el Congreso de Tamaulipas a las 11 de la mañana y será recibido por el presidente de la mesa Directiva del Pleno, Diputado Serio Ojeda Castillo y desde luego por el presidente de la Junta de Gobierno, Diputado Humberto Prieto Herrera.

De responsable de la operación, funcionamiento, crecimiento de rutas y aumento de concesiones para el transporte público, la subsecretaría de esta especialidad ahora tiene una actividad diferente, la de exigencia a los prestadores del servicio que se otorga a través de plataformas internacionales, sobe las cuales no tienen control sobre su operación, pero, sí deben de cumplir con obligaciones fiscales.

Es una de las empresas las empresas en línea, la que, tras ampararse desde el 2023, no cumple con el pago del dos por ciento al impuesto estatal que corresponde, cosa que sí hace la plataforma de la competencia, de acuerdo con la información del titular de la dependencia, licenciado Armando Núñez Montelongo.

Por cierto, anunció que podrían extenderse a más ciudades de la entidad las plataformas locales que ya trabajan en Reynosa y la zona conurbada del Sur, es decir, Bahía, Indra y Sirigo, mismas que, por ser locales tienen costos más accesibles y cuya particularidad es que, los recursos que general por los servicios prestados, se quedan en la entidad y no que, las ganancias se van a los países en los cuales se originaron las plataformas internacionales, entre ellos, USA.

Cierto en todo momento es que, el Gobierno de la entidad tiene que insistir e insistir para que, las empresas que funcionan en territorio tamaulipeco, sean de donde serán originarias paguen los impuestos establecidos en la Ley de Ingresos y que deben hacer valer tanto la institución hacendaria como las responsables de la regulación de los servicios.