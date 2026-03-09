Fortalece gobierno de Tamaulipas parque vehicular de la COEPRIS

-La entrega de nuevas unidades permitirá aumentar las acciones de acompañamiento, prevención y vigilancia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 09 de 2026.- La entrega de 13 nuevas unidades cuya inversión supera los 7 millones de pesos, por parte del gobernador Américo Villarreal Anaya, permite fortalecer las acciones de vigilancia, prevención y acompañamiento a los tamaulipecos en la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitario (COEPRIS).

Al término de la ceremonia de honores a la bandera y acompañado por el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, y el titular de la COEPRIS, Mario Rebolledo Urcádiz, el mandatario estatal hizo la entrega oficial de 10 unidades tipo pick-up, así como 3 vehículos sedan, que agilizarán las labores y acciones preventivas de esta Comisión.

En una entrega sin precedentes, el secretario de Salud refirió que, las unidades fortalecerán el trabajo y el acompañamiento a las y los usuarios de la COEPRIS, además de los responsables de los diferentes giros sanitarios en su proceso de regularización.

“El gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, realizó esta gestión con el fin de garantizar que el personal de este organismo, se desplace con oportunidad y seguridad al cumplimiento de sus actividades de fomento, verificación sanitaria y de acompañamiento en los procesos de regularización”, mencionó Hernández Navarro.

Dijo que, estas unidades se distribuirán en las 12 coordinaciones ubicadas en los Distritos de Salud para el Bienestar del estado, lo que garantiza el reforzamiento de la vigilancia sanitaria, en clínicas, hospitales, centros de rehabilitación de adicciones, en los giros sanitarios para el programa de “cuaresma”, el monitoreo de cloro, muestreo de agua en playas y balnearios, entre otras actividades.

De igual manera, las labores se enfocarán a la nueva regulación sanitaria con un servicio humanitario para aplicar el esquema “colaborativo y de acompañamiento”, el cual otorga seguridad a los propietarios y responsables de los establecimientos, para agilizar cualquier proceso de regulación sanitaria que se requiera y con ello cumplir con la normativa aunado a evitar sanciones.