Con más de 5 mil guardianes, Tamaulipas seguro te espera

-Para disfrutar de las bellezas naturales, playas, pueblos mágicos, gastronomía, artesanías y mucho más, en Semana Santa y Pascua

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 09 de 2026.- Más de 5 mil mujeres y hombres de seguridad, protección civil, auxilio vial y atención al turista, apoyados por más de 700 vehículos, cuatro helicópteros, así como 59 binomios caninos y equinos están listos para resguardar, cuidar y atender a cada visitante local, nacional e internacional en los destinos turísticos de Tamaulipas durante Semana Santa y Pascua 2026.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo en Tamaulipas explicó que es un operativo coordinado por el gobernador, Américo Villarreal Anaya en el que participan más de 15 dependencias federales, estatales y municipales, con lo que se garantiza una experiencia segura, tranquila y memorable en playas, pueblos mágicos, carreteras y centros recreativos.

“Con esta fuerza humana dedicada, Tamaulipas refuerza su compromiso de ofrecer un turismo seguro, responsable y acogedor que invita a descubrir su belleza natural y cultural sin preocupaciones”, señaló el funcionario estatal.

Explicó que tras reuniones sostenidas con representantes de las diversas dependencias, se dieron a conocer los participantes a manera de ejemplo, dijo que la Secretaría de Marina dispondrá de personal de Infantería para realizar recorridos en playas, independientemente de otras fuerzas, así como guarda vidas.

El más numeroso contingente es de la Secretaría de Seguridad Pública con 2,569 elementos operativos, mientras los Ángeles Verdes de Turismo dispondrán de 29 operativos, 15 vehículos radiopatrullas, 2 grúas de arrastre y Protección Civil del Estado con más personal capacitado.

La Guardia Nacional con más de 400 personas operativos, a lo que hay sumar al personal del Ejército, Salud, Coepris entre otras dependencias y organismos de protección civil participantes.

Por último, hizo un llamado a respetar el color de las banderas en playas, así como los diversos señalamientos en los destinos turísticos y carreteras y exhortó a los conductores a manejar con responsabilidad para tener un buen retorno a casa.