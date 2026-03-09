Ciudad Victoria recibirá función internacional de lucha libre con estrellas del CMLL y AEW

La capital tamaulipeca se prepara para vivir una noche de auténtico espectáculo luchístico. El próximo 26 de marzo, la empresa Silver Promotions Wrestling presentará una función internacional que reunirá a destacadas figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y All Elite Wrestling (AEW), en un cartel que promete adrenalina, vuelos espectaculares y combates de alto nivel.

La promotora confirmó la participación de reconocidos gladiadores que actualmente brillan en los principales escenarios del pancracio, entre ellos Soberano Jr., El Clon, The Beast Mortos, Hechicero, Máscara Dorada y el espectacular Komander, originario de Reynosa, quien se ha consolidado como uno de los luchadores mexicanos con mayor proyección internacional.

El evento también contará con la presencia de auténticas leyendas del CMLL como Atlantis, Blue Panther, Último Guerrero y Stuka Jr., quienes estarán acompañados por Kemalito, además de una aparición sorpresa que será revelada durante la función.

Como parte del cartel, también subirán al cuadrilátero las Amazonas del CMLL: La Catalina, la campeona India Sioux, Sanely y Candela, quienes aportarán intensidad y espectáculo en una velada que busca ofrecer lucha libre para toda la familia.

Con este tipo de eventos, Silver Promotions Wrestling continúa consolidándose como una de las promotoras que apuesta por traer a Ciudad Victoria funciones de gran calidad. En su pasada presentación, realizada el 5 de diciembre, reunió a figuras de renombre como LA Park, Laredo Kid y DMT Azul, generando una gran respuesta por parte de la afición.

Los boletos para la función del 26 de marzo ya se encuentran disponibles con precios accesibles para el público, desde 200 pesos en grada general hasta 850 pesos en segunda fila, además de diversas localidades intermedias.

De esta manera, Ciudad Victoria se alista para recibir una función que promete emociones al límite y un cartel pocas veces visto en la región, en lo que apunta a ser una noche imperdible para los aficionados a la lucha libre.