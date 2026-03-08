Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Marzo: Informe, gira y convivio

El próximo viernes 13 de marzo el gobernador Américo Villarreal Anaya, entregará al Congreso del Estado su Cuarto Informe de Gobierno en una sesión solemne; lo podrá hacer él mismo o seguramente enviará a un alto funcionario estatal a entregarlo en su nombre. La cita es a las 11:00 horas, según lo aprobado por el pleno

Además ese mismo día con palabras del propio gobernador sabremos los datos oficiales más importante del gobierno actual y entre los logros más destacados están la pobreza multidimensional, pues se redujo considerablemente, pasando de 26.8% en 2022 a 20.2% al cierre de 2025, una baja de casi 7 puntos porcentuales en tres años, ubicando al estado por debajo del promedio nacional, por lo que, la pobreza extrema cayó a su nivel más bajo en registros recientes, de 29.9% en 2022 a 1.5% en 2025, lo que significa que más de 50 mil tamaulipecos superaron esta condición crítica.

La nueva cifra del porcentaje en que se han reducido los homicidios dolosos en Tamaulipas y la percepción que ha tenido la ciudadanía sobre la seguridad en el estado, disminuyó al 50% en delitos de alto impacto en los últimos años, lo que fortalece la confianza de las y los tamaulipecos al actual gobierno en la entidad.

Y lo mismo sucede en el sector turismo, también con cifras record histórico de visitantes con 17.4 millones de visitantes en 2025, que dejaron una derrama económica histórica de más de 16 mil millones de pesos, pues ha atraído cifras récord de inversión extranjera directa a la entidad, superando los 689 millones de dólares solo en 2025 y mantiene un entorno favorable para el crecimiento económico y la generación de empleo.

Seguramente veremos a todo el gabinete presentando los datos de la Glosa del Informe de estos primeros cuatro años de gobierno.

También será histórico el día 18 de marzo de 2026, cuando estará en Tamaulipas la presidenta Claudia Sheinbaum, encabezando la celebración de la expropiación petrolera en Tampico; mostrando al mundo las nuevas instalaciones de Pemex en la zona conurbada. Seguramente se anunciará ahí la nueva producción que tiene Pemex en productos refinados de petróleo, como turbosina y gasolina, que también son superiores a los de años pasados.

Para terminar, el día 23 de marzo será el convivio o reunión con la clase política tamaulipeca para que el gobernador de cuenta de los avances obtenidos en los primeros cuatro años de su gobierno 2022-2026. Así que en un solo mes tendremos en Tamaulipas: Informe, gira y convivio.

NOTAS CORTAS

1.- Con conferencia de motivación y en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Bustamante llevó a cabo esta actividad orientada a promover la reflexión, la unión y el reconocimiento del papel fundamental que desempeñan las mujeres dentro de la sociedad. Siguiendo las indicaciones de la alcaldesa Maricela Rodríguez González, la Instancia de la Mujer organizó este evento en el que participaron mujeres de la comunidad, fomentando la activación física, la convivencia y el fortalecimiento de los lazos entre las asistentes. Bien por la alcaldesa.

2.- Los Honores a la Bandera de este lunes 9 de marzo que encabezará el gobernador Américo Villarreal Anaya, se llevaran a cabo en el Parque Recreativo Siglo XXI en Blvd. Fidel Velázquez en punto de las 8:00 a.m. Así que no faltes y estar presente media hora antes.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.