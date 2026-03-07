Tamaulipas participa en la VII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena

Con unidad y participación, Morena crece de la mano del pueblo: senadora Olga Sosa

CDMX.- En el marco de la sesión ordinaria de Morena, encabezada por el presidente del consejo nacional, Alfonso Durazo Montaño y la presidenta nacional Luisa María Alcalde, las consejeras y los consejeros nacionales cerraron filas en favor de la unidad del partido movimiento para consolidar el segundo piso de la cuarta transformación y refrendan el acompañamiento y respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La senadora Olga Sosa Ruiz aseveró que durante la sesión ordinaria se refrendó el trabajo a ras de suelo, teniendo como eje de actuación los principios éticos de la transformación, indicó que “con unidad y participación democrática nuestro partido-movimiento crece de la mano del pueblo; con esperanza, organización y sin perder la memoria”

Destacó el mensaje de Alfonso Durazo al llamar a la unidad, “la unidad auténtica no se logra sacrificando la congruencia. Entendemos la unidad en su sentido más exigente, no el de una unidad acrítica ni construida sobre silencios forzados. Coincidimos en una unidad democrática y deliberativa, pero basada también en el compromiso con la transformación nacional”.

Dentro de los marcos de actuación legítima para participar en el proceso electoral 2027, el presidente nacional recalcó que se equivoca quien piensa en sus aspiraciones personales, “la transformación no depende de un nombre propio, sino de un movimiento organizado, disciplinado y políticamente responsable”.

Durante la sesión se recordó el liderazgo moral del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y se llamó a cuidar la transformación, los principios del movimiento y la coalición con los partidos hermanos del PVEM y el PT, en aras de impulsar la transformación nacional.

Por su parte, la presidenta nacional del partido Luisa María Alcalde, destacó que se vive un momento histórico, con niveles de aprobación entre el 70 y el 80 por ciento, “legitimidad democrática que no se construye con discurso, sino con resultados, un modelo económico que funciona, un modelo donde primero se atiende a los más pobres, pero que también fortalece a las clases medias y genera condiciones de estabilidad para quienes invierten y producen. Hoy México es ejemplo de prosperidad compartida.”

La presidenta informó que además de la Escuela Municipalista, se integró el Consejo Consultivo Nacional integrado por 80 personalidades del mundo intelectual, cultural y empresarial para reflexionar sobre el rumbo del país y del movimiento.

También respaldo la reforma electoral y el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; fue un compromiso que asumió durante su campaña.

La senadora Olga Sosa resaltó los resultados de Luisa María Alcalde, y reconoció el trabajo de afiliación de todas y todos los morenistas con los que se superó la meta de 10 millones de afiliados, logrando 12 millones de afiliados, de los cuales casi 2 millones son jóvenes de entre 18 y 30 años.

Durante el consejo el diputado Arturo Ávila pidió la inclusión de un pronunciamiento en el que se rechaza de manera categórica las declaraciones del presidente de Estados Unidos, México es una nación libre, independiente y soberana que no acepta amenazas extranjeras en la solución de problemas y requieren la cooperación de las naciones.