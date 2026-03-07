Fortalece IDPET la defensa penal con conversatorio sobre buenas prácticas   

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 07 de 2026.- Como parte de las acciones permanentes para fortalecer el acceso a la justicia y consolidar una defensa pública de calidad en Tamaulipas, el Instituto de Defensoría Pública del Estado (IDPET) llevó a cabo el conversatorio “Buenas Prácticas en la Defensa Penal”, realizado en la emblemática Casa de los Saberes de esta capital.

El encuentro reunió a defensoras y defensores públicos, así como a especialistas en materia penal, con el propósito de compartir experiencias, actualizar conocimientos y analizar estrategias jurídicas que contribuyan a mejorar la representación legal de las personas usuarias del servicio de defensa pública.

El evento contó con la participación del subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Jorge Luis Beas Gámez, quien dio la bienvenida a las y los asistentes y extendió una felicitación a las y los Defensores Públicos con motivo de su día. Durante su intervención, destacó la relevancia de la labor que desempeñan como garantes del acceso a la justicia, la legalidad y la protección de los derechos humanos en el estado.

La sesión fue moderada por Roxana Guerrero Galván, directora general del IDPET, quien subrayó que la capacitación y actualización permanente son pilares fundamentales para consolidar una defensa pública sólida y eficaz.

“Siguiendo la visión humanista de nuestro gobernador, Américo Villarreal Anaya, en Tamaulipas impulsamos una defensa pública cercana a la gente, profesional y comprometida con la protección de los derechos humanos. Este intercambio de conocimientos fortalece nuestras capacidades y nos permite brindar una representación legal cada vez más técnica, humana y efectiva para las y los tamaulipecos”, expresó.

Como ponentes magistrales participaron Héctor Manuel Álvarez Ruiz, integrante del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), y Jorge Javier Ayala Murillo, coordinador regional del IDPET Región Centro. Durante el diálogo, los especialistas analizaron estrategias procesales de vanguardia y compartieron herramientas técnicas orientadas a fortalecer el desempeño de la defensa pública dentro del sistema penal actual.

Guerrero Galván dijo que con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas, a través del Instituto de Defensoría Pública, reafirma su compromiso de impulsar la profesionalización constante de su personal jurídico, consolidando un equipo preparado para enfrentar los retos del sistema de justicia con ética, profesionalismo y vocación de servicio en beneficio de la ciudadanía victorense y de todo el estado.