Contribuyen jóvenes al cuidado del medio ambiente con limpieza de playas en Tamaulipas: INJUVE

-La acción se realizó en Playa “La Carbonera” del municipio de San Fernando

San Fernando, Tamaulipas.- Marzo 07 de 2026.- En un esfuerzo por promover la conciencia ambiental y proteger los recursos naturales del estado, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), organizó una jornada de limpieza en la Playa “La Carbonera”, en el municipio de San Fernando.

Oscar Azael Rodríguez Perales, Director General del INJUVE, informó que la actividad contó con la participación de jóvenes voluntarios, teniendo como objetivo la recolección de basura y residuos que afectan la belleza y la biodiversidad de la playa.

“Estamos comprometidos con el medio ambiente y parte de nuestra responsabilidad con nuestro hábitat es protegerlo. Es importante que la juventud se involucre en estas actividades para su cuidado y su conservación, contribuyendo de esa forma en el desarrollo sostenible del estado”, declaró.

“La jornada fue organizada por el Coordinador Municipal del INJUVE en San Fernando, Alexis Sebastián Medina Jaramillo, en donde los voluntarios recolectaron decenas de kilos de basura, entre plásticos, vidrios y otros materiales, los cuales fueron retirados de este paseo natural”

“La actividad contó con la participación de personal de Turismo del Ayuntamiento de San Fernando y jóvenes estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel 21 La Carbonera (COBAT)”, agreg

“El gobierno humanista del doctor, Américo Villarreal Anaya, constantemente está tomando acciones concretas para proteger nuestro medio ambiente, y la limpieza de nuestras playas en un ejemplo de ello, sumado a la rehabilitación de parques y apropiación de espacios públicos para la sana convivencia social”, dijo finalmente Rodríguez Perales.