Contribuye la UAT en Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones

Ciudad Victoria, Tam.- 7 de marzo de 2026.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) participó en la 30 Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones, organizada por la Secretaría de Educación Pública, mediante la realización de un recital de lecturas en distintas facultades y unidades académicas, como parte de las actividades artístico-culturales impulsadas para promover la reflexión y la convivencia en la comunidad universitaria.

Durante los días 6 y 7 de marzo, estudiantes, docentes y promotores culturales de la UAT se sumaron a esta iniciativa nacional mediante espacios de lectura en atril y presentaciones literarias que invitaron a la comunidad a compartir textos y voces en torno a valores como la paz, la prevención de las adicciones y el fortalecimiento del bienestar colectivo. Estas actividades, realizadas por la Dirección de cultura y Arte de la UAT, formaron parte de las acciones que la jornada promueve bajo el mensaje “El fentanilo te mata. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz.”

Con estas acciones, la UAT refrenda su compromiso con la formación integral de su comunidad universitaria y su participación activa en iniciativas que promueven el bienestar social, sumados a proyectos y estrategias de alcance nacional orientados a fortalecer la cultura de paz, la prevención de las adicciones y la construcción de entornos educativos más saludable.