Reciben capacitación directivos y académicos del ITSM en el Nuevo Modelo Educativo “Humanismo para la Justicia Social”

El Mante, Tamaulipas.- Marzo 06 de 2026.- Con el firme compromiso de fortalecer la calidad educativa y consolidar una formación integral centrada en el estudiante, personal directivo y académico del Instituto Tecnológico Superior de El Mante (ITSM) participó en el Curso-Taller del Nuevo Modelo Educativo “Humanismo para la Justicia Social”.

Jesús Alberto Moctezuma Sandoval, director del instituto, dijo que esta jornada de capacitación tuvo como propósito profundizar en los fundamentos, principios y ejes estratégicos del nuevo modelo educativo impulsado por el Tecnológico Nacional de México, el cual prioriza una educación con sentido humanista, inclusiva, con enfoque en la justicia social y orientada al desarrollo sostenible.

Expresó que durante el curso el personal participante fortaleció sus competencias pedagógicas y reflexionó sobre la importancia de integrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje valores como la equidad, la ética profesional, la responsabilidad social y el compromiso comunitario.

Dijo que se abordaron estrategias para la implementación del modelo en los programas educativos, promoviendo prácticas docentes innovadoras y centradas en el estudiantado. Además, de manera complementaria, personal docente del instituto se sumó a esta capacitación en modalidad remota, ampliando así el alcance de esta estrategia institucional de actualización académica.

Enfatizó que con estas acciones, el ITSM refrenda su compromiso con la transformación educativa que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, de tener una educación de excelencia, humanista y con profundo sentido social.

Subrayó que el instituto continúa trabajando para garantizar una formación profesional de calidad en sus estudiantes, que contribuya al desarrollo regional y a la construcción de una sociedad más justa y solidaria.