Promovió Refaccionaria “González” plática con mecánicos sobre frenos

Una importante plática con mecánicos de esta población de Soto la Marina, promovió Hervey Angel González Morales, propietario de la Refaccionaria “González”, relacionada con el sistema de frenos y el tipo de balatas que deben utilizarse en las distintos marcas y modelos de vehículos.

Hugo Saldaña,l representante de la empresa DACOMSA, considerada como una empresa mexicana líder en la comercialización y distribución de refacciones automotrices para el mercado de repuesto en México, con sede en Iztapalapa, Edo, de México, fue el responsable de la plática con los mecánicos marsoteños, con el objetivo de actualizarlos en nuevas refacciones como las baltas de la marca Fritec, además de brindarles información que les permita llevar a cabo reparaciones eficientes en el sistema de frenado.

Cabe hacer mención que durante dicha plática hubo interacción de los mecánicos con elk ponente, para despejar dudas y conocer más de las baltas Fritec, que se estaban promoviendo.

El empresario de las refacciones, Ervey Angel González Morales, dijo ante El Redactor, que era muy importante dictar dicha plática, por lo que significa en el manejo vehicular para tener una seguridad plena en el frenado, en el entendido de que eso significa al conducir algún vehículo de fuerza motriz.