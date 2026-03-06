Prevención, seguridad y atención, la oferta turística de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 06 de 2026.- En el marco de la Semana Santa 2026, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas refuerza su compromiso con la prevención, seguridad y la atención de excelencia, capacitando al personal que atiende al visitante en técnicas de evacuación de emergencia, búsqueda y rescate, prevención y combate inmediato de incendios incipientes, así como en primeros auxilios.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, consideró que con estas acciones se garantiza que cada salvavidas, prestador de servicios, guía y personal de atención al turista esté preparado para convertir cualquier imprevisto en una respuesta rápida, profesional y humana.

“A la par de la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, impulsamos de forma permanente la capacitación y certificación del sector turístico para ofrecer lo mejor de lo mejor a quienes deciden apostarle a Tamaulipas en vacaciones, viajes de negocios y más”, explicó el funcionario estatal.

Con ello se busca garantizar una respuesta oportuna, eficiente y coordinada ante cualquier contingencia que pudiera presentarse en zonas turísticas, particularmente en áreas de playa y espacios de alta concentración de visitantes.

A través del Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA) se realiza un programa permanente de cursos de capacitación dirigidos al personal operativo.

Refirió que estas acciones forman parte de la estrategia preventiva implementada de cara a los operativos correspondientes a los periodos vacacionales, temporadas en las que se incrementa significativamente la afluencia turística en un estado que lo tiene todo.

En Tamaulipas la hospitalidad no es solo calidez, es también responsabilidad absoluta, y cada familia que elija nuestras playas, ríos y cultura lo hará con la tranquilidad de saber que un destino está verdaderamente listo para cuidarlos, concluyó el secretario de Turismo de Tamaulipas.