Participarán alumnos del COBAT en etapa regional de la Olimpiada de Química en Reynosa

Alumnos del COBAT 16 participarán en la etapa regional de la XXV Olimpiada Nacional de Química que se llevará a cabo en la Cd. de Reynosa.

La Directora del Plantel, Mtra Juana Irene Hernández Cadena, junto con la docente Yulissa Guadalupe Walle Díaz, acompañan a las destacadas estudiantes, Fernanda Paola Del Ángel Zavala y Janna Isabella Del Ángel Zavala en este viaje a la fronteriza Ciudad de Reynosa.

En otro orden de ideas se dio a conocer que el próximo 9 de marzo se llevará a cabo un certamen intramuros, en la cual los estudiantes participarán en canto, declamación, oratoria, dibujo y fotografía, cuyo evento tendrá lugar en las propias instalaciones del plantel.

Asimismo se confirma que en el COBAT 16 tendrá lugar el próximo 11 de marzo, la Expo Orienta a secundaria, donde se contará con la visita de alumnos de la Técnica 12 y posteriormente el día 17 se espera a estudiantes de la Telesecundaria “Adolfo López Mateos” del Poblado Tampiquito, de la “Niños Héroes” del Poblado Las Tunas, así como de la Secundaria “José García García” del Ejido Lavaderos.