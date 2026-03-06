Locales

Invitan a celebrar el Día Internacional de la Mujer el domingo 8 de marzo

El Gobierno de Soto la Marina que preside Glynnis Jiménez Vázquez, a través del Centro LIBRE para las Mujeres, invita a la ciudadanía a participar en la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer.

Bajo el tema, derechos, justicia, acción para todas las mujeres y niñas, este próximo domingo 8 de marzo tendrá lugar la marcha por el Día Internacional de la Mujer, cuyo punto de reunión es sobre la Calle lateral de carretera con Calle Hidalgo en punto de las 4:00 de la tarde.

La marcha recorrerá algunas de las calles de la población para concluir en la explanada de la plaza principal con un emotivo evento, donde una vez más se reiterará que la igualdad y una vida libre de violencia no son privilegios, son derechos de las mujeres.

