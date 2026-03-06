Por: Raúl Terrazas Barraza

Necesidad de obras públicas

La ejecución de un programa robusto de obras públicas en los municipios de la entidad, ya pasó de ser demanda a convertirse en necesidad y, hay que decirlo, urgente, ya que, al no llevarlo a cabo el deterioro de la infraestructura urbana hará crisis.

En la reciente reunión que el Gobernador del Estado, Doctor Américo Villarreal Anaya tuvo con alcaldesas y alcaldes de los 43 municipios de la entidad, este tema fue abordado con prudencia y exigencia, en el entendido de que, algunas necesidades planteadas se consideraron como una carta a Santa Clos, sin que sea época navideña.

Obvio, para sorpresa de los titulares de Ayuntamiento, la respuesta del Mandatario Estatal fue en el sentido de garantizar inversión en infraestructura para los 43 municipio de la entidad y con ello mejorar la coordinación y el desarrollo regional de la entidad, cosa que convirtió al secretario de Obras Pública, ingeniero Pedro Cepeda Anaya, en el hombre con quien todos los alcaldes quieren tener trato inmediato.

El funcionario hizo ver que el año pasado hubo obras en la entidad y, quizá puedan verse, pero, en un escenario donde la necesidad supera a la demanda, con las indicaciones que Obras Pública tiene del Doctor Villarreal Anaya, es de esperar que la ejecución de obras pública tenga mayor impacto con la modernización de ciudades y comunidad, para mejorar la calidad de vida de la población.

Si se toman en cuenta las propuestas de las autoridades municipales elevadas el Gobierno del Estado, no le hace que, la del año pasado fuera inversión histórica para los municipios, a fin de que, la del 2026 sea histórica al doble, es decir que, en lugar de 21 mil millones de pesos, se destinen 42 mil millones en obras públicas para municipios ya que, la conformidad de las y los ciudadanos durará más allá del actual trienio, factor que no debe de perderse de vista ni en 2026, 2027 y 2028.

Los otros

Las relaciones que tiene la Universidad Autónoma de Tamaulipas con otras instituciones de educación superior, siempre generan cosas buenas y, una de ellas es la movilidad estudiantil, porque ese elemento, por sencillo que pueda escribirse o decirse, transforma a las y los alumnos del programa, ya que, es da más perspectivas en su formación y los prepara de una mejor manera para las competencias laborales a las que deben de enfrentarse.

Esta semana el Rector de la UAT, médico Dámaso Anaya Alvarado asistió al Simposio Educativo Binacional 2026 que se llevó a cabo en el South Texas College de la ciudad de McAllen en Texas, en el cual se impulsa una alianza para la movilidad académica, innovación y el uso ético de la Inteligencia Artificial y para ello, la Unidad Reynosa Rodhe ubicada en la frontera de Tamaulipas ya que el intercambio estudiantil es una realidad.

El Rector hizo ver que el Simposio es un espacio de colaboración entre las instituciones de México y USA con la idea de que haya una visión internacional de los profesionistas que año con año se integran al mercado laboral en las dos naciones, mismas que pueden compartir proyectos específicos para el desarrollo y de esa forma propiciar oportunidades para docentes y alumnos a fin de que cuenten con más herramientas para su desempeño.

En virtud de que, en este tipo de eventos binacionales se cuenta con la presencia de representantes de organizaciones sociales y empresariales, el marco para el desarrollo académico se amplía en gran medida ya que, resulta interesante que, desde fuera de las Universidades se vea con claridad el papel estratégico que tiene la educación superior en el éxito de los negocios.

El Rector Anaya Alvarado, subrayó el papel que juega la investigación académica en todos los rubros, por ello, pidió impulsarla e hizo eco de inmediato ya que, en el Simposio del South Texas College de la ciudad de McAllen, estuvieron investigadores de las universidades que coincidieron en el evento y quienes pusieron sobre la mesa la realización de trabajos relacionado con los entornos inteligentes y el impacto que tienen los avances en la era digital y el uso ético de las herramientas.

Por encima de los encargados de las Juntas de Gobierno de entidades como Ciudad de México, Puebla, Jalisco y el Estado de México, aparece la figura del Diputado Humberto Prieto Herrera de Tamaulipas, evaluado de nuevo en el primer sitio y quizá sí, porque hasta en Aduanas sus peticiones tienen eco, ya que, según un documento del Congreso del Estado al punto de acuerdo enviado a la Supervisión de Aduanas Fronterizas para reducir los tiempos de espera en los Puentes Internacionales, le hicieron caso y agradeció la atención para mejorar la operación y dar agilidad al tránsito vehicular y de personas.

Por cierto, allí mismo, en el Poder Legislativo de la entidad, fue aprobada una reforma al Código Penal para tipificar como delito y con penas de uno a cinco años de prisión a quien abandone a mujeres embarazadas, ello a propuesta de la Diputada Magaly Deándar Robinson quien presentó la iniciativa y que, una vez analizada en Comisiones fue llevada al Pleno Legislativo esta semana.