EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

A pesar de que falta mucho tiempo para que se inicie con el proceso electoral en Tamaulipas, no faltan los que por mutuo propio quieren adelantar los tiempos de manera errónea…De manera particular en Soto la Marina de repente a algunos les ganan las ansias por penetrar dentro del pensamiento del respetable electorado marsoteño el cual es de los más exigentes y sabios del planeta tierra…Soto la Marina cuenta con un electorado que se ha graduado con maestría en el difícil arte de engañar a los aspirantes o incluso ya a los que han estado con las candidaturas en la bolsa…Llega alguien con despensas y se las agarran…Les llega otro con agua y de igual manera se la agarran…Llega otro con juguetes para los niños y también se la aplican…Les han llegado con material para construcción y de igual manera les dan el tiro de gracia el día de la elección…Y de estas acciones por parte de nuestra comunidad, ni los gobernantes en turno se han escapado…Les van y les entregan una importante obra de interés colectivo y a la siguiente campaña muchos de los beneficiados sin la menor de las dudas van a voltear a ver hacia otros proyectos que nada tienen que ver con el beneficio que se les entregó ya sea en su cuadra, en su manzana o en su colonia o sector en el que viven…Siempre voy a poner de ejemplo la obra del puente peatonal de Barrio Blanco que el gobernador panista FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA por intermediación del entonces alcalde ABEL GÁMEZ CANTU les construyó y que pasó? Le votaron masivamente en contra al médico ABEL cuando buscó la reelección…Pues con menor razón la gente va a comprometerse por cualquier otro apoyo que se les lleve ya sea por la parte oficial o por parte de algún aspirante a candidato…Pues en la Escuela José María Villarreal González ya volvieron a normalizar el tema de las clases por el conflicto magisterial que se presentó en fechas recientes…Mientras y por un tiempo el supervisor escolar ENRIQUE CASTILLO quedó al frente como encargado de la dirección, en tanto llega un nuevo director o directora, según sea el caso por parte de la Secretaría de Educación de Tamaulipas…Triste para los que residimos en la Colonia Tres de septiembre y que hemos tenido a nuestros hijos estudiando en este plantel educativo, el ver como en los últimos años ver que tan amada escuela se ha vuelto un mar de problemas internos que en mucho ha tenido que ver, la apatía y el desinterés de las autoridades educativas del estado que se han visto “tibios” para arreglar la problemática, por no decirlo de otra manera…Me reportan que tanto la ex directora TERESA DE JESUS GARCIA REYES y la maestra MINERVA ARELLANO VELÁZQUEZ han sido ya cambiadas a otros espacios dentro de la estructura magisterial…Sin adentrarnos en temas espinosos y sin mucho menos convertirnos en jueces pero creo por los hechos que se han presentado, que ambas maestras tenían ya o tienen todavía al 90 por ciento de la planta laboral en su contra y con eso se quebró desde hace tiempo el escenario de armonía que debe de imperar en cualquier espacio para que los trabajos se puedan desarrollar de manera óptima, en beneficio de los alumnos que finalmente son lo más importantes, en toda escuela…Ojalá que de aquí en adelante las decisiones de la SET den por concluido tan vergonzoso escenario que se ha visto en tan popular institución educativa…En otro orden de ideas el equipo parrillero del Hospital Rural de esta localidad participó en el evento que se realizó por parte de la dirigencia estatal sindical en Ciudad Victoria con todo el apoyo de la alcaldesa GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ…Los trabajadores del Hospital Rural IMSS Bienestar de nuestra comunidad por ello le reiteran su agradecimiento a la joven presidenta municipal quien por cierto los estuvo acompañando en dicho evento…En otro orden de ideas el PRI celebró sin mayor bombo el 96 aniversario de su fundación el pasado miércoles 4 de marzo…El otrora poderoso instituto partidista está sumido en la peor crisis política y financiera de su historia…El invencible partido que con sus puras siglas ponía presidentes de la república, senadores, gobernadores y diputados locales y federales en estos momentos en muchos ayuntamientos como el caso de Soto la Marina, no tiene ni siquiera regidores en los cabildos…Muchos militantes y simpatizantes de los tiempos de gloria decían “no me gusta el candidato pero voy a votar porque es el candidato de mi partido”…Recuerdo una anécdota con el inolvidable viejón del ejido 5 de Mayo, Don TOMÁS ARGUELLO que en paz descanse…Era la campaña del entonces abanderado tricolor TEMO ARELLANO en los tiempos de MANUEL CAVAZOS LERMA…Yo siendo un jovenzuelo llego a la casa de don TOMÁS para decirle que TEMO iba a visitarlo a su domicilio particular para que lo recibiera…Dijo don TOMAS palabras más, palabras menos, “No lo quiero recibir, como es posible que el PRI haya elegido a TEMO?…Tuve junto a mi compadre JUAN POCHONGO que tirarle mucho verbo al viejón quien al final nos dijo” está bien voy a recibir a TEMO en ésta mi casa y hasta le voy a invitar un café, pero lo voy a hacer solo porque es el candidato de mi partido, el PRI”…Don TOMÁS ARGUELLO siempre jaló por el lado de los TAVARES-BARRIENTOS y es una figura emblemática de esa comunidad de la parte sur de Soto la Marina…Recuerdo de esa campaña que después de una serie de protestas de los simpatizantes de SERGIO CASTRO contra el resultado electoral llegó el ex alcalde LEONEL TAVARES DE LA GARZA a la casa de TEMO en la zona centro de nuestra zona urbana con la constancia de mayoría de TEMO a quien se la entregó delante de los que ahí estábamos…Después de recibir la dichosa constancia de mayoría TEMO se la pasó sus tres años diciendo que los TAVARES no habían jalado!…Gobernó ARTEMIO sus tres años teniendo a los TAVARES como sus villanos favoritos…Les dio un trato injusto el gran TEMO aunque al salir con dolor de su corazón les volvió a entregar el poder vía LUPE BERNAL BARRETO…Hay que decir que ARTEMIO ARELLANO gozó del cariño y la protección del gobernador de ese tiempo MANUEL CAVAZOS LERMA aunque todo eso se terminó apenas entró TOMAS YARRINGTON como nuevo gobernador pues a TEMO lo trató de manera fría y hasta se burlaba de él…Cosas de la política…Por cierto vaya un enorme saludo desde este espacio para mi fraterno amigo el Prof. LEONEL TAVARES DE LA GARZA…Me congratulo por haberlo tratado en su máximo esplendor como líder de la política marsoteña haciendo equipo con mi amado gordo LEONARDO BARRIENTOS GARZA…Lástima por algunos huercos de los tiempos de hoy que por solamente ser expertos en el manejo de las redes sociales creen saber todo del mundo de la política, pero que no saben ni quienes votan en sus seccionales…Lo siento por ellos que no abrevaron de la sabiduría de los enormes santones de la grilla local como los dos ya mencionados y otros más como don ELÍAS FLORES, GUMARO BARRIENTOS, GILBERTO RIESTRA, RUBÉN HINOJOSA CORTINA, CARLOS VELAZCO, ZENÓN SILVA y JUAN ANTONIO ECHEVERRÍA entre otros ya fallecidos…Saludé en días pasados en conocido negocio restaurantero de mariscos de este pueblo al internacionalmente famoso payaso CUPY…Andaba mi amigo CUPY en plan de relax y despojado de su muy reconocido atuendo de trabajo…Es nativo del Ejido Nombre de Dios y gustoso aceptó la tradicional selfie…Buen amigo y de lo más sencillo y accesible el gran CUPY…Pues se dio inicio con las actividades inherentes en marzo al Mes la Educación Especial e Inclusiva…La alcaldesa GLYNNIS presidió la ceremonia oficial de esta importante celebración este pasado jueves, no sin antes, primero acompañarlos en un recorrido por las calles de nuestro pueblo…Saludé en días pasados a un gran personaje del Soto la Marina de los viejos tiempos como lo es PANCHITO MORA…PANCHITO sigue conservando ese sentido y humor picante que siempre lo ha distinguido…Creo que así como se ha reconocido el aporte de personajes como su hermano Don GUSTAVO MORA TAMÉZ y a otros marsoteños de nacimiento y por arraigo otros, Don PANCHITO está a la par de personajes emblemáticos de nuestra comunidad y al que se le debe un reconocimiento por su trayectoria en nuestra comunidad…Recuerdo que a las cinco de la mañana ya estaba en la venta de boletos a Ciudad Victoria en la oficina de los emblemáticos Transportes Tamaulipecos de la Costa y checando que todo estuviera en orden y hasta las diez de la noche que llegaba la última unidad procedente de la capital tamaulipeca es cuando terminaba su jornada laboral…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…