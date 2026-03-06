Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

AVA es un gran aliado de los victorenses: Lalo Gattás

*Con hechos y obras a ejecutarse, el gobernador Américo Villarreal Anaya demuestra el cariño que tiene por las y los victorenses

*Son 24 proyectos estratégicos que presentó Lalo Gattás al gobernador

*Díaz Ordaz presenta proyectos estratégicos al Gobernador

El gobernador Américo Villarreal Anaya, ha mantenido una estrecha coordinación con las y los alcaldes del estado, impulsando paquetes de obras humanista de infraestructura, donde a la fecha se ha invertido una cifra histórica superior a los 21 mil millones de pesos.

Es así que el mandatario tamaulipeco el pasado martes 3 de marzo recibió de manos de las alcaldesas y alcaldes de los 43 municipios la carpeta de proyectos prioritarios de obra pública para 2026 y los exhortó a dejar como legado una administración que no solo impulse el crecimiento y el desarrollo con visión humanista, sino que también se caracterice por el manejo honesto y transparente de los recursos públicos, «porque, como dice nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuando los recursos se ejercen con honestidad, nos alcanza para hacer muchas cosas y eso es lo que queremos”, expresó.

De tal manera que en cuanto al municipio de Victoria, se constata una alianza que ha consolidado el desarrollo y bienestar de la capital del estado, pues el alcalde Eduardo Gattás Báez entregó al gobernador la propuesta de proyectos estratégicos que transformaran más a Victoria.

Durante la inauguración de carpeta asfáltica en una superficie de 1,313 M2 en la calle Eucalipto de la colonia Los Ébanos, acompañado de la presidenta del DIF Victoria Lucy de Gattás, informó ante vecinos que son 24 proyectos que se presentarán a la Federación, a parte de los contemplados en el Plan de Obra Municipal.

Por la buena relación y comunicación que mantiene el Gobernador del Estado con los alcaldes de Tamaulipas y la sensibilidad política que lo caracteriza, confío en que seguirá escribiéndose una historia que alcance el desarrollo en beneficio de todas y todos los victorenses.

Aquí se detalla los proyectos presentados por el alcalde victorense ante el Gobernador:

Entre los 24 proyectos, destacó el deprimido vial que se construiría en el entronque con la carretera a Monterrey; tan estratégico y complementario a las grandes proyecciones para Victoria que impulsa el Gobernador como el puerto seco que marcará un antes y un después para la capital del estado.

Estos proyectos forman parte de la estrategia “Victoria te quiero más”, enfocada en mejorar la conectividad y calidad de vida de los victorense, según las declaraciones del munícipe, por lo que, con hechos y obras, el gobernador Américo Villarreal Anaya ha demostrado el cariño que tiene por las y los victorenses, agregó Gattás Báez, al asegurar ser un aliado de su gobierno.

Por su parte, la alcaldesa de Díaz Ordaz, Nataly García Díaz, también presentó el catálogo de obras para su municipio que permitirá impulsar proyectos estratégicos que fortalezca la estructura urbana y eleven la calidad de vida de las familias de este municipio más joven del estado; reafirmando el compromiso de seguir gestionando acciones que generen desarrollo y bienestar para la comunidad. Todo esto dentro del marco del Plan de Obra Pública 2026.

NOTAS CORTAS

1.- No hay reversa, sigue detenida y privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social Femenil en Nuevo Leon como medida cautelar, la tamaulipeca, priista y funcionaria del Ayuntamiento de Monterrey, Karina Barrón Perales. Ella es acusada de “daño” moral por Waldo Fernández González del partido MORENA y actual senador de la Republica. Mientras son peras y manzanas el Alcalde Adrián de la Garza, no ha dicho nada al respecto y mucho menos el tal “Alito”. Creo que la dejaron sola ya.

2.- El municipio más alto de Tamaulipas es Miquihuana y que bueno que se mitigó algo el incendio con la granizada y la lluvia que azotó la tarde de ayer miércoles allá en las cabañas. Aunque no se ha apagado por completo, pero hasta hoy jueves según mis fuentes amenazaba con llover de nuevo por esos lugares de la Sierra Madre Oriental. Hasta ahí le enviamos un saludo al Titular de la Oficina Fiscal del municipio, Francisco Alejos Becerra y a su segundo de abordo, Homero Chávez Soto, quienes sacan la chamba que les confiere el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través del titular del ramo en el estado, el reynosense Macelo Olán Mendoza. Qué bueno.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.