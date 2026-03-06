Celebran USAER y CAM Mes de la Educación Especial e Inclusión

Con una caravana de la inclusión y una ceremonia que se llevó a cabo este pasado jueves 5 de marzo, la Unidad de Apoyo a la Educación Regular (USAER) y el Centro de Atención Múltiple “Profr. Magdaleno Lozano González” llevaron a cabo una ceremonia por el Mes de la Educación Especial e Inclusión que se celebra durante todo marzo, en cuyo acto se contó con la presencia de la presidenta municipal, Lic. Glynnis Jiménez Vázquez, quien tuvo a su cargo la inauguración de las actividades de esta importante celebración.

Por parte de las autoridades educativas de este nivel educativo, se contó la asistencia de la Draa. Nereyda Elizabeth Alvarez Rivera, Superfvisora de la Zona 21 de Educación Especial; Profr. José Gerardo Peña Martínez, Director de la USAR 89, así como de la Profra. Esmeralda Garza Jaramillo, Directora del Centro de Atención Múltiple.

Hubo mensajes a través de los cuales se destacó la importancia de la inclusión no solo desde las aulas, como parte del derecho fundamental de alumnos con alguna discapacidad, impulsando además las aulas diversas, donde todos aprenden más, ya que aprenden empatía, tolerancia y colaboración.

Se destacó asimismo un reconocimiento a todo el personal administrativo, docente, apoyo y padres de familias, para sacar adelante el gran compromiso de que cada alumno reciba lo que necesite y así en conjunto llegar a la misma meta.

También hizo uso de la palabra la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez, quien además de reconocer en gran trabajo que se desarrolla por parte de la USAER y el CAM, ratificó una vez su compromiso con la educación y de manera especial en este nivel.