Capacita SET a personal de Unidad Ejecutiva en uso estratégico de Inteligencia Artificial

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 06 de 2026.- Jefes de Departamento de la Unidad Ejecutiva de la Secretaría de Educación de Tamaulipas atendieron la capacitación “Inteligencia Artificial (IA) como Herramienta Administrativa”, impartida por personal especializado del Centro Estatal de Tecnología Educativa (CETE).

Samuel Alcántar Varela, titular de la Unidad Ejecutiva, informó que el objetivo de este curso fue reforzar el análisis estratégico, optimizar procesos y promover una gestión basada en información oportuna y criterios técnicos, alineada con los objetivos institucionales.

Indicó que, mediante la capacitación constante del equipo de la Unidad Ejecutiva, se busca fortalecer los procesos de gestión y la toma de decisiones, por lo que se aprovechan todas las herramientas disponibles para ello. En este caso, mediante el uso y optimización de la IA en la labor administrativa de la unidad.

Señaló que estas iniciativas reflejan la disposición del área de profesionalizar su trabajo, con la idea de brindar un mejor servicio a las y los docentes y a la comunidad escolar en general, acorde con la visión que impulsan tanto el gobernador Américo Villarreal Anaya como el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

Resaltó que de esta manera la Unidad Ejecutiva reafirma su compromiso con la mejora continua y con la implementación de acciones que contribuyan a una administración pública más eficiente, transparente y orientada a dar mejores resultados para la comunidad educativa.