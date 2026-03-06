Arrancó operaciones la primera Gasolinera del Pueblo en La Pesca

La Pesca, Soto la Marina.- Marzo 06 de 2026.- Este viernes inició operaciones la primera Gasolinera del Pueblo ubicada en la localidad de La Pesca, municipio de Soto la Marina, Tamaulipas.

El Secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, estuvo presente y supervisó la primera descarga de combustible en la estación de servicio, así como de la apertura y arribo de los primeros clientes que adquirieron combustible en la gasolinera.

“Este viernes, en Tamaulipas se cuenta ya con la primera Gasolinera del Pueblo que estamos iniciando con producto Pemex, y hoy estamos saliendo con el precio de gasolina de Soto la Marina, a 50 kilómetros de aquí, asumiendo el gasto logístico”, señaló el funcionario estatal.

“Como parte de los compromisos del gobernador Américo Villarreal, vamos a buscar áreas de oportunidad para poder bajar el precio del combustible, y que esta gasolinera pueda apoyar al sector social en actividades productivas”, destacó.