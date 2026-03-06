Entra en vigor horario estacional en la frontera el domingo 8 de marzo

El próximo domingo 8 de marzo entra en vigor el horario estacional en estados de la frontera norte del país, a las 2:00 de la mañana y finaliza a las 2:00 de la mañana del domingo 1 de noviembre.

En Tamaulipas aplica el horario estacional, que consiste en adelantar una hora los relojes, en los municipios de la frontera como Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo. Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Se recomienda que la noche del sábado 7 de marzo antes de dormir, adelantar los relojes, en el entendido que los teléfonos móviles, entre otros dispositivos como computadoras y laptop, el cambio se hace de forma automática si se tiene correctamente configurado.

El horario estacional se aplica por razones económicas y operativas en estados y municipios de la frontera norte para estar homologados con el horario de los Estados Unidos y no haya descontrol principalmente el tema del comercio.