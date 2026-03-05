UAT y South Texas College impulsan encuentro binacional de educación

McAllen, TX.- 5 de marzo de 2026.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, participó en la apertura del Simposio Educativo Binacional 2026, desarrollado en el South Texas College (STC) en la ciudad de McAllen, Texas.

En el marco de este encuentro, en el que participa también la Universidad de Texas A&M, se impulsó la colaboración en materia de innovación y el uso ético de la Inteligencia Artificial (IA) en la educación superior de la frontera.

En la ceremonia inaugural, celebrada en el Pecan Campus del STC, el rector Dámaso Anaya destacó que este simposio se ha consolidado como un espacio de colaboración entre las instituciones de ambos países, orientado a fortalecer la formación de talento con visión internacional.

Señaló que, a través de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR), la UAT fortalece una alianza que beneficiará la movilidad académica, el intercambio de conocimiento y el desarrollo de proyectos en áreas clave, a fin de generar mayores oportunidades para estudiantes y docentes de esta región fronteriza.

Por su parte, el presidente del South Texas College, Ricardo Solís, destacó la relevancia de fortalecer la cooperación educativa y académica entre instituciones de educación superior de ambos países, al impulsar la investigación y la innovación tecnológica.

En el acto inaugural participó también el director del Centro de Educación Superior de Texas A&M en McAllen, Ernie Aliseda; así como autoridades del Puente Internacional Pharr y el organismo INDEX Reynosa, quienes coincidieron en fortalecer, desde el ámbito educativo, el papel estratégico de la región.

El simposio contempla conferencias, paneles y competencias académicas con la participación de docentes, estudiantes e investigadores provenientes de universidades y centros de investigación de Tamaulipas y del sur de Texas, abordando temas como el desarrollo de entornos inteligentes y reflexiones sobre la ética en la era digital.

Asimismo, se presentan investigaciones en áreas como agricultura orgánica, modelado con inteligencia artificial, migración y competitividad de cultivos regionales, además de un concurso de emprendimiento estudiantil con exhibición de carteles científicos, donde estudiantes comparten proyectos orientados a la innovación, el desarrollo económico y la sostenibilidad