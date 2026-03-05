Reitera Secretaría de Finanzas coordinación cercana con gobiernos municipales para fortalecer planeación y transparencia

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 05 de 2026.- En el marco de la reunión que sostuvo el gobernador Américo Villarreal Anaya con las y los presidentes municipales del estado, el Secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, informó que se mantendrá una coordinación cercana, abierta y permanente con los 43 municipios, a fin de que los recursos públicos se ejerzan de la mejor forma, con apego a los principios de legalidad, honestidad y transparencia.

Lo anterior, tras el encuentro en el que las alcaldesas y los alcaldes entregaron la cartera de proyectos prioritarios de obra pública para 2026, y donde el gobernador reiteró el llamado a ejercer los recursos con responsabilidad, para que el presupuesto se traduzca en resultados para la población.

El Secretario de Finanzas precisó que esta coordinación incluirá acompañamiento y coordinación técnica para fortalecer procesos administrativos y financieros, con el objetivo de que todas las administraciones municipales cumplan en tiempo y forma con la presentación de su información, conforme a calendarios, lineamientos y requisitos aplicables para el seguimiento y comprobación del ejercicio del gasto.

Durante la reunión se informó que el Gobierno del Estado continuará respaldando la obra pública en los municipios, con una inversión histórica superior a 21 mil millones de pesos a la fecha. Asimismo, se destacó que en 2026 el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) destinará 1,591 millones de pesos y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) contemplará 1,398 millones de pesos, recursos orientados a atender necesidades prioritarias de las familias tamaulipecas.

La Secretaría de Finanzas reiteró su disposición de colaboración institucional para que la planeación y el ejercicio de los recursos se realicen con oportunidad, claridad y resultados verificables.