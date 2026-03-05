Realiza Gobierno de Tamaulipas traslado exitoso de paciente pediátrico al Hospital Infantil

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Marzo 04 de 2026.- Con el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) realizó el traslado interhospitalario de un paciente pediátrico de Matamoros a esta capital, menor que resultó lesionado tras una caída de caballo en el ejido Francisco J. Mújica de San Fernando.

El Secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que el traslado se llevó a cabo este día bajo estricta vigilancia médica y con el acompañamiento de personal capacitado en atención prehospitalaria, garantizando en todo momento la seguridad del paciente de 10 años de edad.

Dijo que gracias al fortalecimiento y capacitación del personal del CRUM por parte del Gobierno del Estado, esta movilización se realizó sin complicaciones, permitiendo que el menor llegara de manera segura y estable al Hospital Infantil de Tamaulipas, donde recibirá atención médica especializada por parte del equipo pediátrico de este nosocomio.

Explicó que a través del CRUM Zona Norte se realizó el traslado del paciente cuyo accidente ocurrió el 2 de marzo de 2026, hecho que le provocó un traumatismo craneoencefálico severo que requirió atención médica inmediata.

Tras el incidente, el menor fue atendido inicialmente en el Hospital General de Valle Hermoso, donde recibió la primera valoración y estabilización médica; posteriormente fue trasladado a un hospital privado en la ciudad de Matamoros, donde continuó bajo observación mientras se evaluaba su situación clínica.

Derivado de la evolución del paciente y ante la solicitud de apoyo para realizar su traslado a una unidad con mayor capacidad resolutiva, el CRUM Tamaulipas activó los protocolos para su traslado al Hospital Infantil, institución especializada en la atención de pacientes pediátricos y donde afortunadamente el menor recibe una atención médica especializada y oportuna.