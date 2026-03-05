Interviene la PAUT ante presunto relleno de la Laguna Tierra Negra de Madero

-Inspectores realizaron un recorrido tras una denuncia ciudadana y detectaron montículos de tierra y escombro que presuntamente buscaban ganar terreno al cuerpo de agua, por lo que se inició la integración del expediente para detener las acciones y proceder conforme a la ley

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Marzo 05 de 2026.- Tras una denuncia ciudadana por presunto relleno ilegal en la Laguna Tierra Negra, inspectores de la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas (PAUT) realizaron un recorrido de vigilancia en un predio ubicado en la calle Amezcua, de la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Ciudad Madero, donde detectaron montículos de tierra y escombro que habrían sido utilizados para ganar terreno al cuerpo de agua.

El Procurador Ambiental y Urbano, Ramiro Lozano González, informó que durante la inspección se identificó que el material se encontraba distribuido en un área aproximada de 250 metros cuadrados dentro de la zona contigua a la laguna.

“Durante el recorrido identificamos acumulaciones de tierra y escombro en el área señalada, por lo que se inició el proceso para documentar la situación y actuar conforme a la normatividad ambiental”, señaló.

Ante esta situación, la Procuraduría solicitó el apoyo del Gobierno Municipal para notificar al propietario del predio, suspender cualquier actividad que pudiera continuar afectando el sitio, además de recabar evidencia técnica para integrar el expediente correspondiente y presentar la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado.

En el seguimiento del recorrido de reconocimiento, el personal detectó alrededor de 20 montículos con un volumen aproximado de 40 toneladas de material. Asimismo, se observó que el cuerpo de agua presenta pastizal alto y vegetación secundaria, posiblemente zacates invasores.

La zona también alberga fauna silvestre compatible con este ecosistema, entre la que destacan aves migratorias entre otros, especies que encuentran en este tipo de humedales un espacio natural para su desarrollo.

Durante la inspección se identificó además una alcantarilla que descarga aguas residuales hacia el interior de la laguna, cuyo origen y condiciones serán revisados por las autoridades correspondientes.

Con estas acciones, la Procuraduría Ambiental y Urbana de Tamaulipas reafirma su compromiso de atender los reportes ciudadanos y fortalecer la vigilancia ambiental para proteger los ecosistemas, en concordancia con la visión humanista del Gobierno del Estado, orientada a cuidar el patrimonio natural y garantizar un entorno sano para las presentes y futuras generaciones.